RSI Trend V1

Nota importante: "Alcune delle immagini" mostrate negli screenshot sono dei miei 2 indicatori: l'indicatore "Suleiman Levels" e l'indicatore "RSI Trend V".

L'indicatore "RSI Trend V5" ora dispone di potenti nuovi aggiornamenti e aggiunte all'indicatore Fibonacci con fantastiche funzionalità.

L'indicatore "RSI Trend" è pratico, utile e solido. Preferisco usarlo insieme all'indicatore "Suleiman Levels", specialmente per confermare e far corrispondere la nuvola colorata, nonché per le funzioni speciali che possiede: livelli colorati esclusivi, linee dinamiche di supporto e resistenza, eccellenti linee di tendenza e molto altro:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

L'indicatore "Accumulation Trend", come i miei precedenti indicatori, si basa fondamentalmente su un RSI radicalmente modificato. La versione attuale si concentra maggiormente sulla tendenza generale con una struttura della nuvola diversa e un consumo di risorse inferiore su MT5, oltre a funzioni e calcoli unici aggiuntivi. Ho anche aggiunto l'indicatore Fibonacci per lavorare con i segnali azionari come un aggiornamento eccezionale e potete vedere le immagini qui sotto per valutarne gli effetti eccellenti. Questo indicatore non si ridisegna, ma a causa delle rapide fluttuazioni di prezzo all'interno di una singola candela, potrebbero apparire alcuni "punti" come avvisi. Tuttavia, gli elementi chiave su cui concentrarsi sono:

Linea blu spessa → Tendenza al rialzo

Linea gialla spessa → Tendenza al ribasso

Poi, nuvola verde sopra la linea verde spessa

Nuvola rossa sotto la linea gialla spessa

Come ho menzionato prima, le linee spesse e la nuvola dovrebbero essere confrontate con l'indicatore "Suleiman Levels" e la sua nuvola per ottenere un certo allineamento. I punti che appaiono indicano forti fluttuazioni del mercato.

Ho condotto esperimenti di trading reale utilizzando l'indicatore "RSI Trend". Come ho detto prima, uso l'indicatore "RSI Trend" in combinazione con l'indicatore "Suleiman Levels" per ottenere una conferma più forte della direzione del trade.

Ho allegato alcuni screenshot di trading reale, dimostrando strategie di cattura della tendenza mentre si monitorano i livelli colorati dell'indicatore "Suleiman Levels", le linee di supporto e resistenza, nonché le rotture delle linee di tendenza laterali all'interno dell'indicatore.

Auguro a tutti successo e trading redditizio!



