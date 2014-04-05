Volume Liquidity Hunter Scalping

Volume & Liquidity Hunter – Scalping è un indicatore professionale per lo scalping progettato per tracciare in tempo reale i picchi di volume e le zone di liquidità su più timeframe.
Unisce concetti di "smart money" alle condizioni reali di mercato, rendendolo lo strumento ideale per operazioni di scalping precise. Che tu stia operando su inversioni, rottura di livelli o gap di valore equo (FVG) — questo indicatore ti aiuta a identificare dove si concentra la reale pressione d'acquisto e di vendita.

Rilevamento del Volume in Tempo Reale
Analizza i picchi del volume tick e li confronta con dati recenti per evidenziare attività insolite sul mercato.

Identificazione delle Zone di Liquidità
Rileva automaticamente i Gap di Valore Equo (FVG) e blocchi d'ordine potenziali. Evidenzia le zone in cui è probabile che il prezzo reagisca.

Analisi Multitemporale da M5 a H4, puoi controllarle e nascondere qualsiasi timeframe
Mostra barre e box chiari direttamente sul grafico. Non invasivo e personalizzabile.

L'indicatore analizza continuamente il mercato per individuare:

  • Squilibri di Volume : Aumenti o cali improvvisi del volume tick rispetto alla media.
  • Zone di Liquidità : Gap di Valore Equo (FVG), ombre non toccate (untapped wicks), e possibili tracce di smart money.
  • Confluenza : I segnali d'ingresso appaiono solo quando più fattori (volume, RSI, tendenza, contatto con la zona) si allineano.

Presta attenzione alle linee di interesse (interest lines) che appaiono nell'angolo dello schermo.
Puoi utilizzare questo indicatore insieme ai tuoi altri indicatori per confermare la tua strategia in base al momento attuale di acquisto o vendita.
L'indicatore, insieme alla sua filosofia e metodo, si basa sullo stato reale e in tempo reale di volume, acquirenti e venditori.
L'indicatore RSI viene utilizzato esclusivamente come filtro con impostazioni predefinite per confermare le frecce di acquisto o vendita generate.
Puoi regolare queste impostazioni a tuo piacimento — un'impostazione 50/50 può essere adatta a chi desidera osservare lo stato reale del volume e dell'attività di acquirenti/venditori,
mentre un'impostazione 60/40 può offrire una conferma più rigorosa per le frecce generate.

Nota : L'indicatore non ridisegna mai (repaint) le frecce una volta generate. Una volta tracciata una freccia, rimane fissa a meno che non cambi simbolo o timeframe su cui stai operando attualmente.
Tuttavia, se cambi simbolo e poi torni a quello originale, potresti vedere le stesse frecce o notare alcune differenze.
Questo semplicemente perché l'indicatore si basa sul volume in tempo reale, e non su candele storiche del passato.


