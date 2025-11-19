King Smart Liquidity MT5

King Smart Liquidity MT5 è un indicatore analitico avanzato progettato specificamente per tracciare i flussi di denaro istituzionali e le grandi banche nel forex, oro, indici, Bitcoin e altri mercati. Questo indicatore è stato sviluppato sulla base della metodologia "Smart Money Concept", che si basa sulla comprensione dell'azione del prezzo, delle zone di liquidità e di come si comportano le principali istituzioni finanziarie nel mercato. Questo indicatore non si limita a disegnare linee o zone, ma fornisce un'analisi completa della reale struttura del mercato, lontano dagli indicatori tradizionali in ritardo.

 Caratteristiche principali: 

1.   Analisi avanzata della struttura di mercato 
    *   Rilevamento ed etichettatura di massimi e minimi significativi (HH, HL, LL, LH) con indicazione della forza.
    *   Identificazione precisa dei punti di Rottura della Struttura (BOS) e Cambiamento di Carattere (CHoCH).
    *   Rilevamento di doppi top/fondi con avvisi visivi istantanei.
    *   Visione chiara della reale direzione del mercato basata sull'azione del prezzo.

2.   Sistema di Smart Order Blocks (Blocchi Ordine Intelligenti) 
    *   Identificazione dei blocchi ordine rialzisti e ribassisti lasciati dalle istituzioni.
    *   Chiara distinzione tra blocchi attivi e rotti con colori diversi.
    *   Linee di estensione in avanti per identificare potenziali zone di retest.
    *   Sistema di convalida avanzato per garantire l'efficacia di ogni blocco ordine.

3.   Fair Value Gaps (FVG - Lacune del Valore Equo) 
    *   Rilevamento automatico delle lacune del valore equo rialziste e ribassiste.
    *   Determinazione della forza della lacuna e della percentuale di riempimento con colori che riflettono lo stato di attività.
    *   Avvisi visivi sul grafico quando ci si avvicina a zone di riempimento pivotali.
    *   Analisi dinamica che si adatta al movimento attuale del mercato.

4.   Zone di Liquidità Istituzionale 
    *   Identificazione dei pool di liquidità presi di mira dalle istituzioni.

5.   Rilevamento dei Breaker Blocks e Mitigation Blocks. 

6.   Zone di Accumulazione/Distribuzione Istituzionale. 

7.   Zone di Ritesco Rottura Struttura (Zone RETEST BOS). 

8.   Strumenti Didattici Interattivi** con testi e marcatori esplicativi direttamente sul grafico.

9.  Disegni illustrativi** di modelli di prezzo avanzati.

 Impara i concetti mentre operi attivamente o testi senza bisogno di fonti esterne: 
1.  Ogni elemento è chiaramente colorato ed etichettato per fornirti un quadro completo della struttura del mercato.
2.  Precisione analitica: Algoritmi avanzati evitano disegni casuali e si concentrano sui punti di massima importanza.
3.  Integrazione dei concetti: I concetti SMC sono fusi in un unico sistema coerente che interagisce con se stesso.
4.  Flessibilità d'uso: Controllo completo su ogni elemento con la possibilità di nascondere o mostrare quasi tutte le funzionalità.

 Suggerimenti per l'uso: 
1.   Prima testa:** Testa l'indicatore su un account demo per comprenderne i segnali prima di operare con denaro reale.
2.   Integrazione dei timeframe:** Preferibilmente, utilizza l'indicatore con un timeframe più alto per determinare la tendenza generale.
3.   Aspetta la conferma:** Non affrettarti ad entrare nelle operazioni; aspetta la conferma dell'azione del prezzo.
4.   Raccomando di utilizzare questo indicatore con l'indicatore (Shock Pullback AI/ML forecasts) o (Suleiman Levels)** per ottenere i migliori risultati, una visibilità completa e un'analisi approfondita.
5.   Gestione del denaro:** Usa l'indicatore come uno strumento analitico, non come un algoritmo automatico, e da sempre priorità alla gestione del rischio.

Questo indicatore è stato sviluppato per trader seri che vogliono elevare le proprie abilità al livello istituzionale, lontano dagli indicatori tradizionali in ritardo.

 Nota 1:  Questo indicatore fornisce strumenti di analisi avanzati per migliorare la qualità delle decisioni di trading. Tuttavia, il trading comporta alti rischi per il capitale investito.

 Nota 2:  Questo indicatore sarà presto offerto come regalo gratuito a tutti coloro che hanno acquistato o acquisteranno l'indicatore (Shock Pullback AI/ML forecasts) o (Suleiman Levels), MA finché non completerò la programmazione della versione *"potrebbe volerci del tempo"* che richiede di avere uno di questi due indicatori installato sul PC/portatile, e con un tempo specifico che può essere esteso dopo avermi contattato direttamente... queste misure saranno necessarie per prevenire violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
Shock Pullback AI/ML forecasts:
https://www.mql5.com/en/market/product/145042
