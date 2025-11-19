King Smart Liquidity MT5 è un indicatore analitico avanzato progettato specificamente per tracciare i flussi di denaro istituzionali e le grandi banche nel forex, oro, indici, Bitcoin e altri mercati. Questo indicatore è stato sviluppato sulla base della metodologia "Smart Money Concept", che si basa sulla comprensione dell'azione del prezzo, delle zone di liquidità e di come si comportano le principali istituzioni finanziarie nel mercato. Questo indicatore non si limita a disegnare linee o zone, ma fornisce un'analisi completa della reale struttura del mercato, lontano dagli indicatori tradizionali in ritardo.





Caratteristiche principali:





1. Analisi avanzata della struttura di mercato

* Rilevamento ed etichettatura di massimi e minimi significativi (HH, HL, LL, LH) con indicazione della forza.

* Identificazione precisa dei punti di Rottura della Struttura (BOS) e Cambiamento di Carattere (CHoCH).

* Rilevamento di doppi top/fondi con avvisi visivi istantanei.

* Visione chiara della reale direzione del mercato basata sull'azione del prezzo.





2. Sistema di Smart Order Blocks (Blocchi Ordine Intelligenti)

* Identificazione dei blocchi ordine rialzisti e ribassisti lasciati dalle istituzioni.

* Chiara distinzione tra blocchi attivi e rotti con colori diversi.

* Linee di estensione in avanti per identificare potenziali zone di retest.

* Sistema di convalida avanzato per garantire l'efficacia di ogni blocco ordine.





3. Fair Value Gaps (FVG - Lacune del Valore Equo)

* Rilevamento automatico delle lacune del valore equo rialziste e ribassiste.

* Determinazione della forza della lacuna e della percentuale di riempimento con colori che riflettono lo stato di attività.

* Avvisi visivi sul grafico quando ci si avvicina a zone di riempimento pivotali.

* Analisi dinamica che si adatta al movimento attuale del mercato.





4. Zone di Liquidità Istituzionale

* Identificazione dei pool di liquidità presi di mira dalle istituzioni.





5. Rilevamento dei Breaker Blocks e Mitigation Blocks.





6. Zone di Accumulazione/Distribuzione Istituzionale.





7. Zone di Ritesco Rottura Struttura (Zone RETEST BOS).





8. Strumenti Didattici Interattivi** con testi e marcatori esplicativi direttamente sul grafico.





9. Disegni illustrativi** di modelli di prezzo avanzati.





Impara i concetti mentre operi attivamente o testi senza bisogno di fonti esterne:

1. Ogni elemento è chiaramente colorato ed etichettato per fornirti un quadro completo della struttura del mercato.

2. Precisione analitica: Algoritmi avanzati evitano disegni casuali e si concentrano sui punti di massima importanza.

3. Integrazione dei concetti: I concetti SMC sono fusi in un unico sistema coerente che interagisce con se stesso.

4. Flessibilità d'uso: Controllo completo su ogni elemento con la possibilità di nascondere o mostrare quasi tutte le funzionalità.





Suggerimenti per l'uso:

1. Prima testa:** Testa l'indicatore su un account demo per comprenderne i segnali prima di operare con denaro reale.

2. Integrazione dei timeframe:** Preferibilmente, utilizza l'indicatore con un timeframe più alto per determinare la tendenza generale.

3. Aspetta la conferma:** Non affrettarti ad entrare nelle operazioni; aspetta la conferma dell'azione del prezzo.

4. Raccomando di utilizzare questo indicatore con l'indicatore (Shock Pullback AI/ML forecasts) o (Suleiman Levels)** per ottenere i migliori risultati, una visibilità completa e un'analisi approfondita.

5. Gestione del denaro:** Usa l'indicatore come uno strumento analitico, non come un algoritmo automatico, e da sempre priorità alla gestione del rischio.





Questo indicatore è stato sviluppato per trader seri che vogliono elevare le proprie abilità al livello istituzionale, lontano dagli indicatori tradizionali in ritardo.





Nota 1: Questo indicatore fornisce strumenti di analisi avanzati per migliorare la qualità delle decisioni di trading. Tuttavia, il trading comporta alti rischi per il capitale investito.



