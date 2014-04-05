True Breakouts
- Indicatori
- Yohana Parmi
- Versione: 3.10
- Aggiornato: 21 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Fai trading solo sui veri breakout che contano davvero.
True Breakouts è un indicatore MT5 ad alta precisione che rileva i veri breakout di mercato utilizzando un pattern di breakout autentico e proprietario
- un concetto raro non presente negli indicatori convenzionali.
Full description in English: https://www.mql5.com/en/market/product/162325
True Breakouts identifica i veri breakout utilizzando:
un pattern proprietario unico,
che offre maggiore precisione,
una chiara conferma del breakout direttamente sul tuo grafico MT5
e può essere utilizzato su tutti i simboli nei conti MT5.
(forex, materie prime, indici, azioni, criptovalute, obbligazioni, ecc.)
Vantaggi principali.
Pattern di breakout autentico e proprietario.
Un concetto raro scoperto attraverso una vera ricerca di mercato, non una logica riciclata.
Maggiore precisione rispetto ai metodi convenzionali.
Progettato per superare le prestazioni dei comuni indicatori di breakout disponibili sul mercato.
Linee di breakout visive chiare.
Riconosci istantaneamente le zone di breakout valide direttamente sul grafico.
Ottimizzato per il trading reale.
Testato in diverse condizioni di mercato e timeframe.
Autonomo, leggero e mirato.
Intelligenza pura sui breakout senza inutili complessità.
Dotato di livello SR dal concetto integrato di True Breakout.
A chi è rivolto True Breakouts?
Trader di breakout che cercano conferme di qualità superiore
Trader di price action che apprezzano struttura e chiarezza
Scalper, day trader e swing trader
Trader stanchi di falsi breakout e segnali inaffidabili
Trada i breakout con fiducia strutturale.
True Breakouts non è solo un altro indicatore di breakout.
È il risultato di una rara scoperta di pattern, test a lungo termine e una reale comprensione del mercato.
Smettila di indovinare.
Smettila di inseguire falsi movimenti.
Trada solo i veri breakout.