Velvet Circuit

Velvet Circuit - Trading Adattivo con Protezione dalle Notizie Integrata

Velvet Circuit - Controlla la Volatilità con Facilità

Sfrutta la tecnologia all'avanguardia con Velvet Circuit! Questo EA è ottimizzato per adattarsi a mercati volatili, fornendo ai trader gli strumenti di cui hanno bisogno per controllare il rischio mentre massimizzano le prestazioni. Che tu sia un principiante o un trader professionista alla ricerca di funzionalità avanzate, Velvet Circuit può supportare il tuo viaggio verso profitti costanti.


Come Iniziare a Utilizzare Velvet Circuit:

  1. Inizia scegliendo tra i migliori simboli di trading, come GBPAUD,NZDUSD,EURCAD,AUDCHF,NZDCHF,AUDCAD,EURNZD.
  2. Applica Velvet Circuit a un singolo GBPAUD grafico utilizzando il timeframe raccomandato: M15.
  3. Usa input predefiniti all'inizio per prendere confidenza con l'EA e regolare le impostazioni di rischio in base alle tue preferenze.

 Velvet Circuit?
Soluzione One-Chart Velvet Circuit è progettato per l'uso su un singolo grafico, il che semplifica la tua configurazione e massimizza le prestazioni. GBPAUD M15
Stop Loss Avanzati Blocca i guadagni in modo efficiente con lo stop loss automatico, assicurandoti di garantire profitti mentre il mercato si muove a tuo favore.
Gestione del Rischio Progettato con strategie di rischio ottimali, assicurando che il tuo capitale sia ben protetto mentre consente operazioni calcolate e aggressive quando è il momento giusto.
Deposito Minimo Per sfruttare al massimo Velvet Circuit, assicurati un deposito minimo di $200 e una leva di 1:30 o superiore. Questa configurazione garantisce che l'EA possa funzionare in una gamma di condizioni di mercato.

Take Action Now: The current offer is a special discounted price! Don’t miss your chance to secure Velvet Circuit at 100 before rises to 122. Act quickly and gain the edge you need in today’s fast-moving markets.


All'acquisto, sarai invitato a unirti al nostro esclusivo gruppo Telegram, dove potrai ricevere aggiornamenti in tempo reale, connetterti con altri trader e ottenere approfondimenti dal team di sviluppo. 

