Hexa Point
- Experts
- Zeeshan Ali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Hexa Point - Padroneggia la Volatilità con Facilità
Approfitta della tecnologia all'avanguardia con Hexa Point! Questo EA è ottimizzato per adattarsi a mercati volatili, fornendo ai trader gli strumenti necessari per controllare il rischio massimizzando le performance. Che tu sia un principiante o un trader esperto alla ricerca di funzionalità avanzate, Hexa Point può sostenere il tuo percorso verso profitti costanti.
Come Iniziare a Usare Hexa Point:
- Per ottenere risultati di backtest corretti, dovrò inviarti il file. Contattami.
- Inizia scegliendo tra i migliori simboli di trading, come NZDCHF,EURCHF,GBPJPY,USDJPY,EURGBP,NZDUSD,EURJPY,GBPNZD,AUDJPY.
- Applica Hexa Point a un singolo NZDCHF grafico usando l'intervallo di tempo raccomandato: M15.
- Usa input predefiniti all'inizio per prendere confidenza con l'EA e adatta le impostazioni di rischio in base ai tuoi gusti.
|Hexa Point?
|Soluzione per un Grafico
|Hexa Point è progettato per l'uso su un singolo grafico, il che semplifica la tua configurazione e massimizza le performance. NZDCHF M15
|Trailing Stop Avanzati
|Blocca i guadagni in modo efficiente con il trailing stop automatico, assicurandoti di mettere al sicuro i profitti mentre il mercato si muove a tuo favore.
|Gestione del Rischio
|Progettato con strategie di rischio ottimali, garantendo che il tuo capitale sia ben protetto pur consentendo operazioni calcolate e aggressive quando è il momento giusto.
|Deposito Minimo
|Per sfruttare al meglio Hexa Point, assicurati un deposito minimo di $200 e una leva di 1:30 o superiore. Questa configurazione garantisce che l'EA possa operare in una gamma di condizioni di mercato.
