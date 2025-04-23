SMC Sessions MT5
- Indicatori
- Thushara Dissanayake
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 15 maggio 2025
- Attivazioni: 5
L' indicatore SMC Sessions è uno strumento di precisione pensato per i trader Smart Money che si affidano a concetti ICT, ricerche di liquidità e strategie basate sulle sessioni . Traccia in modo fluido le zone di trading critiche basate sulle sessioni, utilizzando i concetti più collaudati e diffusi tra i trader istituzionali. Questo indicatore di sessione "tutto in uno" sovrappone al grafico le strategie di range più efficaci e ad alta probabilità, tra cui: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakout (ORB) (che copre Londra, New York e Tokyo ) e il potente Midnight Opening Range . Evidenzia inoltre le principali sessioni di trading Forex, tra cui Sydney, Tokyo, Londra e New York . Ogni range viene tracciato con la massima precisione utilizzando la metodologia TimeBox, aiutando a identificare i principali FVG (Fair Value Gap), i range sweep, i massimi/minimi delle sessioni e le potenziali zone di manipolazione dei market maker . Progettato per i trader SMC più esigenti, questo indicatore è altamente personalizzabile per allinearsi all'orario del server di qualsiasi broker, consentendo un'esecuzione precisa su qualsiasi grafico o timeframe.
Strategia ICT Asian Range: l' ICT Asian Range è una strategia fondamentale nell'ambito di Smart Money e ICT. Identifica zone di accumulazione e consolidamento tra le 23:00 e le 04:00 GMT , spesso creando trappole di liquidità e consentendo ai trader di anticipare le espansioni delle sessioni di Londra o New York . Questo strumento rappresenta visivamente il box di sessione e le aree di sweep di massimo/minimo, fornendo conferma visiva di rigetti di prezzo o corse di liquidità. Queste zone agiscono spesso come magneti di liquidità, preparando le impostazioni per la conferma del bias giornaliero e gli ingressi nelle kill zone .
Strategia London Breakout: il London Breakout è uno dei metodi di ingresso più popolari per trader retail e istituzionali. Questa sessione, attiva dalle 00:00 alle 07:00 GMT , cattura i movimenti volatili generati dall'afflusso di liquidità all'apertura del mercato londinese . L'indicatore traccia i segnali di breakout e i riquadri di sessione, consentendo ai trader di identificare falsi breakout, stop hunt o reali intenzioni di market maker . I simboli di breakout aiutano a confermare i pattern di continuazione rialzisti o ribassisti , ideali per i trader che operano su breakout e trappole e che si concentrano su configurazioni pre-NY .
Strategia New York Range: New York Range è fondamentale per individuare ingressi di ritracciamento o configurazioni di inversione dopo sessioni importanti come quella di Londra. Coprendo le ore 12:00-14:00 GMT , questa sessione si sovrappone al cambiamento della struttura del mercato intorno all'apertura di New York e si sovrappone a Londra. Lo strumento traccia massimi e minimi di questo intervallo e supporta l'individuazione di formazioni FVG, sweep di liquidità e pattern di accumulazione dei market maker . Perfetto per chi opera configurazioni di inversione, breakout a fine sessione o sessioni ICT PM .
ICT London Open Killzone: questa zona, tra le 06:00 e le 08:00 GMT , spesso precede incursioni di liquidità ad alta probabilità . Evidenzia la logica di Killzone insegnata nei corsi di mentoring ICT. I trader possono osservare se il prezzo supera il massimo/minimo asiatico e rientra nelle zone di premio/sconto , confermando i modelli di ingresso . L'indicatore segna automaticamente l'intervallo e segnala se i massimi/minimi vengono superati utilizzando indicatori simbolici chiari.
ICT New York Open Killzone: Dalle 11:00 alle 14:00 GMT , questa sessione rispecchia le variazioni di volume istituzionali durante l'apertura di New York. Si allinea con il bias temporale macro , supportando ingressi basati su raid di liquidità, FVG e sweep di range . I trader utilizzano questa killzone per costruire operazioni in base a comunicati stampa, aperture di mercato e spostamenti guidati dai volumi .
London Opening Range Breakout (ORB): attivo dalle 07:00 alle 08:00 GMT , il London ORB mappa i principali breakout di range per i trader intraday. Definisce i massimi e i minimi dell'ora successiva all'apertura di Londra, consentendo l'identificazione di volumi intrappolati, continuazione del breakout o falsi movimenti . Particolarmente utile per i trader che utilizzano cluster di volume, flusso di ordini o strumenti di espansione del range .
New York Opening Range Breakout (ORB): Questo intervallo , dalle 13:00 alle 14:00 GMT, cattura i movimenti di breakout dall'apertura del mercato di New York. Ideale per individuare variazioni iniziali del saldo, falsi breakout e fughe di liquidità prima della chiusura di Londra . L'indicatore traccia le reazioni di range, ideale da combinare con blocchi ICT breaker, blocchi di ordini e zone di inversione smart money .
Tokyo Opening Range Breakout (ORB): dalle 00:00 alle 01:00 GMT , l'ORB di Tokyo aiuta a individuare la raccolta di liquidità notturna . Spesso trascurata, questa sessione aiuta a identificare le trappole di liquidità generate dall'Asia che in seguito alimentano i movimenti di Londra e New York. È utile per i trader che monitorano il flusso di sessione globale, alla ricerca di sweep di supporto/resistenza indotti dall'Asia .
Intervallo di apertura di mezzanotte (OR di mezzanotte): l'OR di mezzanotte, dalle 00:00 alle 01:00 GMT, segna l' inizio della giornata di trading e funge da punto di riferimento chiave per la determinazione del bias giornaliero . È comunemente utilizzato dai trader SMC per definire l' intervallo iniziale dei market maker per la giornata. Questo riquadro, combinato con la logica di sweep della liquidità e le zone FVG , aiuta a mappare potenziali configurazioni di crossover Asia-Londra .
Miglioramenti futuri: sono previsti aggiornamenti per includere il disegno automatico dei livelli di Break of Structure (BOS) e Order Block (OB) . Queste aggiunte mirano ad aiutare gli utenti a identificare le aree di interesse chiave sul grafico, basandosi sui concetti di struttura di mercato più comunemente utilizzati.
Oltre alle strategie basate su range, l'indicatore mappa le principali sessioni di trading forex: Sydney, Tokyo, Londra e New York , utilizzando colori e stili completamente personalizzabili. Questi riquadri consentono ai trader di allineare visivamente l'andamento dei prezzi con i cicli del flusso degli ordini istituzionali e di individuare dove il prezzo si accumula, manipola o si espande all'interno di finestre temporali chiave.
L'indicatore include il grafico dei gap FVG , che mostra gli squilibri sia rialzisti che ribassisti con un rilevamento preciso basato sulla logica di riempimento dei gap del 66,66%. Gli utenti possono monitorare i gap non colmati, le dimensioni dei gap in pip e utilizzare questa confluenza con breakout di range o sweep di liquidità per configurazioni potenti. I gap FVG sono evidenziati con una colorazione unica e includono avvisi personalizzabili quando il prezzo entra in queste aree.
Ogni sessione dispone di un avviso opzionale di liquidità che avvisa il trader quando vengono superati i massimi o i minimi della sessione, un tipico obiettivo di Smart Money . Gli avvisi possono essere attivati tramite dispositivi mobili, e-mail e popup , mantenendo i trader informati sulle violazioni del range del market maker o sugli eventi di espansione della sessione , anche quando non si è a conoscenza dei grafici.
Tutte le impostazioni temporali sono integrate nella logica temporale del server, garantendo un allineamento impeccabile su qualsiasi broker o piattaforma. Dagli orari di inizio e fine sessione, alle combinazioni di colori, alle impostazioni dei caratteri, agli stili delle linee e alle etichette, l'indicatore è completamente personalizzabile per adattarsi al tuo flusso di lavoro di trading esclusivo. Il metodo di disegno supporta sia i riquadri pieni che quelli con contorni , offrendo il pieno controllo sull'estetica del grafico.
Che si tratti di inversioni di tendenza a Londra, trappole di liquidità asiatiche o espansioni di New York FVG, l' indicatore SMC Sessions è progettato per fornire insight di mercato di livello istituzionale , pienamente allineato con i concetti di Smart Money, la teoria della manipolazione dei market maker e le strategie di trading ICT . Dagli scalper agli swing trader, questo strumento colma il divario tra l'andamento dei prezzi e la pianificazione strutturata basata sulle sessioni, fornendo la chiarezza necessaria per identificare con sicurezza i punti di svolta chiave del mercato, le zone di liquidità intrappolata e le reazioni guidate dal flusso degli ordini .
good indicator