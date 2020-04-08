



Представляем "Dragon_Structure_Filter" — это не просто индикатор. Это ваш личный аналитический отдел, встроенный в MetaTrader 4. Он находит мощнейший разворотный паттерн "Дракон" и пропускает его через 7 степеней защиты от убыточных сделок.

Наша Технология Фильтрации: Как Мы Отсеиваем 95% "Мусорных" Сигналов

Каждый фильтр — это ваш личный страж, который стоит на защите вашего депозита. Вот как они работают:

📈 Фильтр №1: Согласование с Глобальным Трендом (Market Structure Filter)

Как работает? Прежде чем даже начать искать сигнал на вашем графике (например, M15), этот фильтр смотрит на старший таймфрейм (например, H1 или H4). Он определяет, кто сейчас главный на рынке — быки или медведи, анализируя структуру максимумов и минимумов.

Ваше преимущество: Вы перестаете "ловить ножи" и торговать против "паровоза". Индикатор будет искать сигналы на ПОКУПКУ только тогда, когда глобальный тренд восходящий, и на ПРОДАЖУ — только когда он нисходящий. Вы всегда будете на стороне сильных денег.

🏗️ Фильтр №2: Подтверждение Фрактальными Уровнями (Fractal S/R Check)

Как работает? Индикатор сканирует историю и находит места, где цена многократно разворачивалась, создавая мощные "бетонные" уровни поддержки и сопротивления. Он не просто видит одинокий фрактал, а ищет их скопления.

Ваше преимущество: Вы входите в сделку от действительно сильной зоны. Сигнал будет одобрен, только если точка разворота паттерна "Дракон" формируется прямо на таком железобетонном уровне. Это все равно что строить дом на прочном фундаменте, а не на песке.

🎯 Фильтр №3: Подтверждение "Ретестом" (Breakout & Retest Filter) — Секрет Профессионалов!

Как работает? 99% индикаторов кричат "Покупай!" в момент пробоя трендовой линии. Наш индикатор умнее. Он ждет, когда цена после пробоя вернется назад, чтобы "поцеловать" линию снаружи. Это и есть ретест — классическое подтверждение истинности пробоя.

Ваше преимущество: Вы входите в рынок с ювелирной точностью и минимальным риском. Этот фильтр отсеивает все "ложные пробои", на которых новички теряют деньги. Вы получаете сигнал тогда, когда рынок подтвердил свои намерения, а не просто дернулся на новостях. Дополнительная проверка по RSI на ретесте гарантирует, что цена не истощена.

🌊 Фильтр №4: Контроль Волатильности (Volatility Filter)

Как работает? Используя Полосы Боллинджера, фильтр измеряет "энергию" рынка. Он ищет моменты "затишья перед бурей" — когда волатильность падает до минимума.

Ваше преимущество: Вы входите в сделку прямо перед началом мощного, взрывного движения. Пробои из зон низкой волатильности ("сжатая пружина") почти всегда приводят к сильным и быстрым трендам. Вы перестаете "застревать" в боковиках.

🚂 Фильтр №5: Подтверждение Импульса (MA Crossover Filter)

Как работает? В момент пробоя трендовой линии, индикатор проверяет, пересеклись ли быстрая и медленная скользящие средние. Это классический сигнал, подтверждающий смену локальной силы с продавцов на покупателей (или наоборот).

Ваше преимущество: Вы получаете дополнительное подтверждение, что за вашим сигналом стоит реальная сила и моментум. Это как подталкивающий ветер в спину вашей сделке.

✍️ Фильтр №6: Проверка Значимости Трендовой Линии (Trendline Touch Filter)

Как работает? Простая линия, проведенная через две случайные точки — это не тренд. Этот фильтр проверяет, касалась ли цена трендовой линии "Дракона" несколько раз, прежде чем ее пробить.

Ваше преимущество: Вы торгуете пробои только тех линий, которые "уважает" сам рынок. Чем больше касаний было у линии, тем более значимым и сильным будет ее пробой.

📐 Фильтр №7: Анализ Угла Наклона (Angle Filter)

Как работает? Этот дополнительный фильтр отсеивает паттерны со слишком "вялыми" и пологими трендовыми линиями.

Ваше преимущество: Вы фокусируетесь на паттернах с хорошим, здоровым импульсом. Вялые тренды часто приводят к ложным пробоям и долгому "пилению" цены на одном месте.

Ваш Результат: Спокойствие, Уверенность и Растущий Депозит

БЕЗ ПЕРЕРИСОВОК: Сигнал появился — он остался навсегда.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Перестаньте часами всматриваться в график. Индикатор сделает всю грязную работу за вас.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ: Каждый сигнал прошел 7 степеней защиты. Вы входите в сделку не на эмоциях, а на основе холодного, системного анализа.

Важно: Перед запуском индикатора, отключить все фильтра, абсолютно все. Потом постепенно включайте по одному, тестируйте. Когда все фильтра включены, сигналы будут строгие и редкие соответственно.



