Представляем "Dragon_Structure_Filter" — это не просто индикатор. Это ваш личный аналитический отдел, встроенный в MetaTrader 4. Он находит мощнейший разворотный паттерн "Дракон" и пропускает его через 7 степеней защиты от убыточных сделок.

Наша Технология Фильтрации: Как Мы Отсеиваем 95% "Мусорных" Сигналов

Каждый фильтр — это ваш личный страж, который стоит на защите вашего депозита. Вот как они работают:

📈 Фильтр №1: Согласование с Глобальным Трендом (Market Structure Filter)

  • Как работает? Прежде чем даже начать искать сигнал на вашем графике (например, M15), этот фильтр смотрит на старший таймфрейм (например, H1 или H4). Он определяет, кто сейчас главный на рынке — быки или медведи, анализируя структуру максимумов и минимумов.

  • Ваше преимущество: Вы перестаете "ловить ножи" и торговать против "паровоза". Индикатор будет искать сигналы на ПОКУПКУ только тогда, когда глобальный тренд восходящий, и на ПРОДАЖУ — только когда он нисходящий. Вы всегда будете на стороне сильных денег.

🏗️ Фильтр №2: Подтверждение Фрактальными Уровнями (Fractal S/R Check)

  • Как работает? Индикатор сканирует историю и находит места, где цена многократно разворачивалась, создавая мощные "бетонные" уровни поддержки и сопротивления. Он не просто видит одинокий фрактал, а ищет их скопления.

  • Ваше преимущество: Вы входите в сделку от действительно сильной зоны. Сигнал будет одобрен, только если точка разворота паттерна "Дракон" формируется прямо на таком железобетонном уровне. Это все равно что строить дом на прочном фундаменте, а не на песке.

🎯 Фильтр №3: Подтверждение "Ретестом" (Breakout & Retest Filter) — Секрет Профессионалов!

  • Как работает? 99% индикаторов кричат "Покупай!" в момент пробоя трендовой линии. Наш индикатор умнее. Он ждет, когда цена после пробоя вернется назад, чтобы "поцеловать" линию снаружи. Это и есть ретест — классическое подтверждение истинности пробоя.

  • Ваше преимущество: Вы входите в рынок с ювелирной точностью и минимальным риском. Этот фильтр отсеивает все "ложные пробои", на которых новички теряют деньги. Вы получаете сигнал тогда, когда рынок подтвердил свои намерения, а не просто дернулся на новостях. Дополнительная проверка по RSI на ретесте гарантирует, что цена не истощена.

🌊 Фильтр №4: Контроль Волатильности (Volatility Filter)

  • Как работает? Используя Полосы Боллинджера, фильтр измеряет "энергию" рынка. Он ищет моменты "затишья перед бурей" — когда волатильность падает до минимума.

  • Ваше преимущество: Вы входите в сделку прямо перед началом мощного, взрывного движения. Пробои из зон низкой волатильности ("сжатая пружина") почти всегда приводят к сильным и быстрым трендам. Вы перестаете "застревать" в боковиках.

🚂 Фильтр №5: Подтверждение Импульса (MA Crossover Filter)

  • Как работает? В момент пробоя трендовой линии, индикатор проверяет, пересеклись ли быстрая и медленная скользящие средние. Это классический сигнал, подтверждающий смену локальной силы с продавцов на покупателей (или наоборот).

  • Ваше преимущество: Вы получаете дополнительное подтверждение, что за вашим сигналом стоит реальная сила и моментум. Это как подталкивающий ветер в спину вашей сделке.

✍️ Фильтр №6: Проверка Значимости Трендовой Линии (Trendline Touch Filter)

  • Как работает? Простая линия, проведенная через две случайные точки — это не тренд. Этот фильтр проверяет, касалась ли цена трендовой линии "Дракона" несколько раз, прежде чем ее пробить.

  • Ваше преимущество: Вы торгуете пробои только тех линий, которые "уважает" сам рынок. Чем больше касаний было у линии, тем более значимым и сильным будет ее пробой.

📐 Фильтр №7: Анализ Угла Наклона (Angle Filter)

  • Как работает? Этот дополнительный фильтр отсеивает паттерны со слишком "вялыми" и пологими трендовыми линиями.

  • Ваше преимущество: Вы фокусируетесь на паттернах с хорошим, здоровым импульсом. Вялые тренды часто приводят к ложным пробоям и долгому "пилению" цены на одном месте.

Ваш Результат: Спокойствие, Уверенность и Растущий Депозит

  • БЕЗ ПЕРЕРИСОВОК: Сигнал появился — он остался навсегда.

  • ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Перестаньте часами всматриваться в график. Индикатор сделает всю грязную работу за вас.

  • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ: Каждый сигнал прошел 7 степеней защиты. Вы входите в сделку не на эмоциях, а на основе холодного, системного анализа.

  • Важно: Перед запуском индикатора, отключить все фильтра, абсолютно все. Потом постепенно включайте по одному, тестируйте. Когда все фильтра включены, сигналы будут строгие и редкие соответственно.



