T Ema Mr Beast

5

3 EMA CROSSOVER MR BEAST Asesor Experto (EA) basado en la estrategia de promedio móvil exponencial triple (3 EMA). Este innovador sistema de trading automático ha sido diseñado para aprovechar las señales generadas por la intersección de tres medias móviles exponenciales, proporcionando así una aproximación sofisticada para identificar posibles puntos de entrada y salida en los mercados financieros.

Características Principales:

  1. Precisión Analítica: El EA utiliza tres EMA con diferentes períodos para analizar las tendencias del mercado de manera exhaustiva, mejorando la precisión en la identificación de oportunidades de trading.

  2. Automatización Inteligente: Diseñado para operar de manera automática, el EA ejecuta operaciones basadas en las señales generadas por las EMA, eliminando la necesidad de intervención manual y permitiendo una ejecución más rápida y eficiente.

  3. Gestión de Riesgos: Incorpora un sofisticado sistema de gestión de riesgos para proteger su capital de posibles pérdidas significativas. Este enfoque cauteloso busca preservar la integridad de su cartera mientras busca rendimientos consistentes.

  4. Backtesting Riguroso: El EA ha sido sometido a extensivas pruebas retrospectivas para evaluar su desempeño en diversas condiciones del mercado. Esto proporciona una perspectiva histórica de su capacidad para adaptarse y responder a cambios en las condiciones del mercado.

IMPORTANTE SET EUR USD H1

MAX ORDERS 30

TP PIPS 100

DISTANCE PIPS 20

CHECK DISTANCE PIPS 10


Disclaimer de Riesgo:

Es fundamental reconocer que toda inversión conlleva riesgos inherentes, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aunque el EA ha sido diseñado con la mayor precisión posible, las fluctuaciones del mercado y eventos imprevistos pueden afectar su desempeño. Le recomendamos encarecidamente comprender los riesgos asociados con el trading y solo invertir fondos que pueda permitirse perder.

El uso del Asesor Experto basado en 3 EMA debe ser considerado como una herramienta complementaria y no sustituye el juicio humano. Siempre se recomienda la supervisión regular, la adaptación a las condiciones del mercado y la consulta con profesionales financieros antes de tomar decisiones de inversión.

En última instancia, su éxito financiero depende de su comprensión del mercado, su estrategia personal y su capacidad para gestionar riesgos de manera responsable.


Recensioni 1
Tiziano Coco
508
Tiziano Coco 2024.07.23 09:41 
 

Con I Setting giusti questo EA fa scalping con un win rate del 100%

