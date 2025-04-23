SnD Precision Grid Pro

Un Expert Advisor (EA) intelligente che implementa una strategia complessa, combinando vari indicatori tecnici, tra cui Moving Average, RSI, MFI, ATR, Parabolic SAR e 3 indicatori personalizzati.

Questo EA adotta un approccio completo del Smart Money Concept (SMC) e dell'Inner Circle Trader (ICT), concentrandosi sul trading all'interno delle zone di Supply e Demand durante ogni sessione di mercato (Asia, Londra e New York).

Il sistema utilizza una struttura multi-timeframe, con timeframe superiori per la conferma della tendenza e timeframe inferiori per l'esecuzione e il layering delle posizioni.

Come caratteristica di sicurezza aggiuntiva, l'EA include una funzione di chiusura automatica di tutte le posizioni quando si verifica una rottura significativa al di fuori delle zone di Supply e Demand definite, per prevenire drawdown eccessivi o perdite potenziali.

Usa sempre la versione originale, non una versione pirata. Le versioni pirata non garantiscono gli stessi risultati e l'autenticità del sistema non può essere garantita.

