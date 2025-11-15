Assistant Grid MT5
- Utilità
- Agus Santoso
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 15 novembre 2025
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :)
La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading.
Questo EA è uno sviluppo di strategie di gestione del rischio standard presenti sul mercato.
1. EA "Averaging Assistant":
2. EA "Switching Assistant":
3. EA "Hedging Assistant":
4. EA "Assistant Grid":
"Assistant Grid" — Assistente di trading manuale di precisione con esecuzione a griglia
"Assistant Grid" è un assistente di trading intelligente progettato specificamente per i trader manuali che desiderano eseguire ordini Buy Stop o Sell Stop pendenti in modo rapido, ordinato e strutturato.
Con un solo clic, "Assistant Grid" posizionerà automaticamente una serie di ordini pendenti in una griglia a livelli, in base al prezzo, con distanza regolabile tra gli ordini. Perfetto per strategie di breakout, trappole di notizie o esplorazione della volatilità!
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Pulsanti Buy Stop e Sell Stop
Esecuzione automatica e precisa degli ordini Buy Stop o Sell Stop pendenti con un solo clic.
Numero di griglie impostabili
Determina tu stesso quanti livelli di ordini pendenti desideri inserire.
Distanza tra gli ordini (spaziatura della griglia)
La distanza tra gli ordini può essere impostata in base alla tua strategia (in pip o punti).
Design semplice e reattivo
Adatto a scalper, trader di breakout o utenti di strategie manuali basate sul momentum.
Esecuzione rapida ed efficiente
Non è più necessario inserire manualmente gli ordini uno alla volta quando si verificano momenti importanti sul mercato.
Adatto a:
Trader di breakout che desiderano inserire ordini stratificati al rialzo o al ribasso
Strategie di trading basate sulle notizie o per intrappolare i movimenti volatili
Utenti di EA semi-automatici/manuali con pieno controllo
Scalper che necessitano di una risposta rapida quando il prezzo tocca un'area chiave
"Assistant Grid" non esegue analisi di mercato né apre posizioni autonomamente. Tutte le decisioni sulla direzione (acquisto/vendita) rimangono nelle tue mani. Adatto ai trader che desiderano il pieno controllo, ma con l'aiuto di un'esecuzione rapida ed efficiente.
NOTA:
"Assistant Grid" non promette profitti garantiti, ma è progettato per aiutarti a eseguire le strategie che hai progettato con maggiore disciplina e rapidità.