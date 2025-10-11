Volumatic Fair Value Gaps MT4 Multi Timeframe

Volumatic Fair Value Gaps (FVG) identifica e mantiene zone significative di squilibrio di prezzo e scompone il volume direzionale all’interno di ciascun gap. Il volume è campionato da un timeframe inferiore (M1 predefinito, selezionabile), suddiviso tra acquisti e vendite e reso come due barre percentuali la cui somma è 100%. Ogni FVG mostra inoltre, sul bordo destro, un’etichetta con il volume totale scambiato. Un gap è mitigato e rimosso quando il prezzo attraversa il bordo opposto, tramite chiusura (più severo) o contatto di massimi/minimi (più sensibile), secondo le impostazioni dell’utente.

Concetti e logica di base

  • Definizione di FVG: squilibrio di tre candele in cui il prezzo “salta” la contrattazione; lo strumento traccia gap rialzisti/ribassisti e li estende automaticamente a destra fino alla mitigazione.

  • Filtraggio per dimensione: mantiene i gap rilevanti tramite percentile di dimensione relativa; soglie minime/massime opzionali in punti si adattano a simbolo e timeframe.

  • Scomposizione del volume: aggrega il volume del TF inferiore nel tratto di ciascun gap, separa i contributi Buy/Sell e mostra due barre % in linea (somma = 100%) più il volume totale del gap.

  • Mitigazione: rimozione tramite chiusura oltre il bordo o contatto dello stoppino, come configurato.

Controlli di visualizzazione e parametri principali

  • Profondità di scansione: limita quanto indietro valutare le barre storiche (0 = tutta la storia).

  • Timeframe sorgente del volume: input a timeframe inferiore (M1 predefinito).

  • Tipi di gap: abilita indipendentemente FVG rialzisti e ribassisti.

  • Visual del volume: attiva/disattiva barre percentuali e etichetta del volume totale per gap.

  • Fresh vs. Touched: indica se un gap è intatto o è stato toccato dal prezzo.

  • Etichette ed estetica: configura dimensione etichette, colori delle zone, trasparenza, colore/trasparenza di mitigazione e (opzionalmente) etichetta del timeframe.

  • Estensione a destra: imposta quanto il corpo del gap si proietta a destra (0 = fino alla candela corrente).

  • Limiti di capacità: limita il numero massimo di FVG attivi per preservare la reattività.

Avvisi e interazione rapida

  • Eventi di avviso: su rilevamento, tocco e mitigazione dei gap.

  • Canali di consegna: messaggio a schermo, push, e-mail e suono (file audio selezionabile).

  • Scorciatoia da tastiera: scelta opzionale per mostrare/nascondere rapidamente i layer FVG quando il selettore di timeframe non è in uso.

Selettore timeframe opzionale

  • Selettore in-chart: mostra un pannello compatto con un elenco predefinito di timeframe.

  • Preset per timeframe: facoltativamente mantieni parametri separati per timeframe (percentile dimensione, punti min/max, visual volume, Fresh/Touched, etichette, capacità, colori, estensione destra, opzioni di mitigazione).

  • Layout del pannello: regola larghezza/altezza, posizione mobile vs fissa, colori di sfondo/testo, famiglia e dimensione del font.

Setup pratico (flusso consigliato)

  1. Scegli la fonte del volume: inizia con M1 per il dettaglio; passa quando liquidità/volatilità suggeriscono un altro TF inferiore.

  2. Restringi il filtro: aumenta il percentile di dimensione relativa e/o i punti minimi per focalizzarti su squilibri rilevanti; usa i punti massimi per escludere gap troppo ampi.

  3. Seleziona la modalità di mitigazione:

    • Basata sulla chiusura: più conservativa; rimuove solo quando la candela chiude oltre il bordo.

    • Basata su high/low: più reattiva; rimuove quando lo stoppino tocca il bordo.

  4. Leggi l’evidenza di ogni gap: interpreta le % Buy/Sell insieme al volume totale per valutare la partecipazione direzionale.

  5. Mantieni l’efficienza visiva: regola trasparenza, estensione destra, limite di gap attivi e controllo sovrapposizioni per mantenere il grafico leggibile e performante.

Conclusion

Lo strumento fornisce un quadro strutturato incentrato su dove esistono gli squilibri e su come il volume vi partecipa. Con filtraggio flessibile della dimensione, barre percentuali Buy/Sell e etichette di volume totale per gap, mitigazione configurabile, opzioni di avviso e preset opzionali per timeframe, gli utenti possono organizzare in modo coerente le informazioni a grafico e adattarle a un’ampia gamma di condizioni di mercato.


