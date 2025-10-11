Volumatic Fair Value Gaps MT4 Multi Timeframe
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
-
Definizione di FVG: squilibrio di tre candele in cui il prezzo “salta” la contrattazione; lo strumento traccia gap rialzisti/ribassisti e li estende automaticamente a destra fino alla mitigazione.
-
Filtraggio per dimensione: mantiene i gap rilevanti tramite percentile di dimensione relativa; soglie minime/massime opzionali in punti si adattano a simbolo e timeframe.
-
Scomposizione del volume: aggrega il volume del TF inferiore nel tratto di ciascun gap, separa i contributi Buy/Sell e mostra due barre % in linea (somma = 100%) più il volume totale del gap.
-
Mitigazione: rimozione tramite chiusura oltre il bordo o contatto dello stoppino, come configurato.
-
Profondità di scansione: limita quanto indietro valutare le barre storiche (0 = tutta la storia).
-
Timeframe sorgente del volume: input a timeframe inferiore (M1 predefinito).
-
Tipi di gap: abilita indipendentemente FVG rialzisti e ribassisti.
-
Visual del volume: attiva/disattiva barre percentuali e etichetta del volume totale per gap.
-
Fresh vs. Touched: indica se un gap è intatto o è stato toccato dal prezzo.
-
Etichette ed estetica: configura dimensione etichette, colori delle zone, trasparenza, colore/trasparenza di mitigazione e (opzionalmente) etichetta del timeframe.
-
Estensione a destra: imposta quanto il corpo del gap si proietta a destra (0 = fino alla candela corrente).
-
Limiti di capacità: limita il numero massimo di FVG attivi per preservare la reattività.
-
Eventi di avviso: su rilevamento, tocco e mitigazione dei gap.
-
Canali di consegna: messaggio a schermo, push, e-mail e suono (file audio selezionabile).
-
Scorciatoia da tastiera: scelta opzionale per mostrare/nascondere rapidamente i layer FVG quando il selettore di timeframe non è in uso.
-
Selettore in-chart: mostra un pannello compatto con un elenco predefinito di timeframe.
-
Preset per timeframe: facoltativamente mantieni parametri separati per timeframe (percentile dimensione, punti min/max, visual volume, Fresh/Touched, etichette, capacità, colori, estensione destra, opzioni di mitigazione).
-
Layout del pannello: regola larghezza/altezza, posizione mobile vs fissa, colori di sfondo/testo, famiglia e dimensione del font.
-
Scegli la fonte del volume: inizia con M1 per il dettaglio; passa quando liquidità/volatilità suggeriscono un altro TF inferiore.
-
Restringi il filtro: aumenta il percentile di dimensione relativa e/o i punti minimi per focalizzarti su squilibri rilevanti; usa i punti massimi per escludere gap troppo ampi.
-
Seleziona la modalità di mitigazione:
-
Basata sulla chiusura: più conservativa; rimuove solo quando la candela chiude oltre il bordo.
-
Basata su high/low: più reattiva; rimuove quando lo stoppino tocca il bordo.
-
-
Leggi l’evidenza di ogni gap: interpreta le % Buy/Sell insieme al volume totale per valutare la partecipazione direzionale.
-
Mantieni l’efficienza visiva: regola trasparenza, estensione destra, limite di gap attivi e controllo sovrapposizioni per mantenere il grafico leggibile e performante.
Conclusion
Lo strumento fornisce un quadro strutturato incentrato su dove esistono gli squilibri e su come il volume vi partecipa. Con filtraggio flessibile della dimensione, barre percentuali Buy/Sell e etichette di volume totale per gap, mitigazione configurabile, opzioni di avviso e preset opzionali per timeframe, gli utenti possono organizzare in modo coerente le informazioni a grafico e adattarle a un’ampia gamma di condizioni di mercato.