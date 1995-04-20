L’indicateur Binary Boom est conçu pour le trading d’options binaires et peut être utilisé sur n’importe quelle période et paire de devises. L'expiration recommandée est d'une bougie. L’indicateur émet un signal sous forme de flèche tampon (rouge ou bleue) avant la clôture de la bougie en cours, permettant une réponse rapide. Pour plus de commodité, les statistiques des signaux sont affichées sur le graphique, aidant à évaluer leur efficacité.

Attention : pour que l'indicateur fonctionne correctement, copiez le dossier "MQL5" dans le répertoire du terminal. Téléchargez-le ici : https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A. Guide d'installation : https://youtu.be/Q9RvyKFQ4uA.



