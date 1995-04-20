Binary boom

L’indicateur Binary Boom est conçu pour le trading d’options binaires et peut être utilisé sur n’importe quelle période et paire de devises. L'expiration recommandée est d'une bougie. L’indicateur émet un signal sous forme de flèche tampon (rouge ou bleue) avant la clôture de la bougie en cours, permettant une réponse rapide. Pour plus de commodité, les statistiques des signaux sont affichées sur le graphique, aidant à évaluer leur efficacité.

Attention : pour que l'indicateur fonctionne correctement, copiez le dossier "MQL5" dans le répertoire du terminal. Téléchargez-le ici : https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A. Guide d'installation : https://youtu.be/Q9RvyKFQ4uA.


Produits recommandés
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicateurs
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Indicateurs
Witch Hat for Binary Options is an indicator for binary options based on analysis of Bollinger Bands and RSI, using a modulated strategy with indicator settings using complex filters. This indicator never repaints, it has an almost accurate answer for you to make the entries. There are two ways for you to analyze your entry, when an arrow appears you have more than 90% chance of hits, and the other way is the lines that it automatically draws and its trend line. It has surprisingly strong sup
PipFinite Binary Options PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.45 (29)
Indicateurs
This LEGIT Indicator Can Accurately Predict the Outcome of One Bar. Imagine adding more filters to further increase your probability! Unlike other products, Binary Options PRO can analyze past signals giving you the statistical edge. How Increase Your Probability Information revealed here www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTE: The selection of a Good Broker is important for the overall success in trading Binary Options. Benefits You Get Unique algorithm that anticipates price weakness. Gene
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur montre des modèles harmoniques sur le graphique   sans repeindre   avec le minimum de décalage possible. La recherche de sommets d'indicateurs est basée sur le principe des vagues de l'analyse des prix. Les paramètres avancés vous permettent de choisir les paramètres de votre style de trading. À l'ouverture d'une bougie (barre), lorsqu'un nouveau motif se forme, une flèche de la direction probable du mouvement des prix est fixée, qui reste inchangée. L'indicateur reconnaît les modè
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicateurs
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
NonLag Indicator MT4
Lungile Mpofu
Indicateurs
Trend NonLag Indicator  is a professional and easy to use Forex, Crypto and CFDs trading system which is based on the best principles of trading using the Swing High and Swing Low and Price Action strategy. The indicator provides accurate BUY and SELL signals. You can trade even on the go using PUSH notifications. Probably you already   heard   about the Swing High and Swing Low trading methods before. Usually the Swing High/Low is a very complex thing not only for newbie traders but also for th
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Motif PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Motif PINBAR » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les PinBars sur le graphique : - PinBar haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - PinBar baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Motif PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résist
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Levels ATR
Hafis Mohamed Yacine
Indicateurs
The ATR Levels Indicator For MT4 is an indicator that is built specifically for traders who use the Meta Trader 4 for their trading analysis, charting of different currency pairs and trading assets, doing their technical analysis and making trading decisions all through the trading day as they work. One of the first major advantages of using the ATR Levels Indicator For MT4 is that it automatically helps the trader to spot very important levels in the markets based on the Average True Range Ind
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Smart Key Levels Indicator MT4
Atefe Shoopani
Indicateurs
Smart Key Levels Indicator for MT4 - Advanced Support & Resistance Tool The   Smart Key Levels Indicator   is a professional-grade tool for traders seeking precise support and resistance levels. Using advanced algorithms, it identifies key price levels with dynamic strength scoring, volume filtering, and higher timeframe confluence. Perfect for all trading styles and timeframes, this indicator provides clear visual signals with customizable settings. Available for both MT4 and MT5 platforms. Unl
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicateurs
SniperScope — smart indicator for precise market entries SniperScope is an advanced indicator for MetaTrader 4 , designed to accurately identify entry points in the market. The signal filtering system combines two RSI and two MA, effectively reducing market noise and providing reliable non-repainting signals. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Advantages Arrows are fixed once they appear and never disappear Doubl
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicateurs
Candlestick Patterns Analytics is a powerful tool for analyzing candlestick patterns. Do you trade based on candlestick patterns? Then Candlestick Patterns Analytics is designed for you. The undeniable advantage of the indicator: Predicts trading result when trading candlestick patterns; Uses statistical data based on the history of the selected symbol and timeframe. What the indicator does Finds and marks on the chart 29 candlestick patterns; Draws arrows to indicate the classical and statist
Fibo Arrow
Che Jeib Che Said
Indicateurs
https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products FIBO ARROW This indicator draws a Fibonacci Retracement based on daily time frame. It draws arrows, sends pop-up alert  and phone notification whenever price crosses Fibonacci levels. This tool is useful for users who trade with Fibonacci. INPUT ON Alert: set to true will pop-up alert whenever arrow appears. ON Push: set to true will send phone notification whenever arrow appears. ===== FIBO(High & Low)===== Time Frame: Fibonacci is drawn f
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicateurs
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicateurs
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
Candle Pattern Dashboard for MT4
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Experts
This is advanced Multi-Symbol and Multi-Timeframe version of the " Candle Pattern Finder " program (search for candlestick patterns based on the book by Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" ). This version is implemented as an Expert Advisor-assistant to reduce the load on the terminal. The EA does not trade on its own. The program searches for candlestick patterns for ALL symbols of the "Market Watch" window and for ALL standard
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Gann Time and Price Reversals Signals
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Gann time and price reversal signals are sophisticated trading concepts developed by Naveen Saroha using  W.D. Gann concepts that focus on predicting market turning points through the confluence of time cycles and price movements. Here are the key elements: Time-Price Balance : Gann famously stated, "When time is up, the market will reverse regardless of the price. This emphasizes that time cycles often take precedence over price levels in determining market reversals. Key Reversal Signals Price
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicateurs
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Inside Bar and Pin Bar Patterns mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Inside Bar & PinBar Patterns » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est très performant pour le trading basé sur les prix. - L'indicateur détecte les figures de barres intérieures et de barres intérieures sur le graphique : - Figure haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Figure baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - La barre intérieure présente un ratio risq
Dynamic Trading Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Trading Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de trading dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne bleue ; valeur
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2245)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
Your tick scalper
Roman Lomaev
Experts
Scalpeur de Ticks «Tick Scalper» Prix pur, sans indicateurs. Fixe StopLoss, TakeProfit et suit les positions avec TrailingStop.   Paramètres Principaux Paramètre Valeur par Défaut Description TakeProfit — TakeProfit fixe en pips. StopLoss — StopLoss fixe en pips. TrailingStop — Distance du TrailingStop (pips) pour modifier les positions. cSeconds — Intervalle de vérification des signaux (secondes). MinPriceShot — Mouvement de prix minimum (pips) pour activer un signal. MaxOrdersCount — No
Binary fisher fx
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary Fisher FX est un puissant indicateur d'options binaires qui fonctionne sur n'importe quelle période et avec n'importe quelle paire de devises. Cet indicateur est conçu pour identifier les mouvements de tendance et indique les points d'entrée sous la forme d'une flèche avant la clôture de la bougie actuelle. Principales caractéristiques de l'indicateur : Fonctionne sur n'importe quelle période (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Prend en charge toutes les paires de devises Expiration de 1 à
FREE
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indicateurs
Binary has 6 est un indicateur pour le trading d'options binaires sur MT4, fonctionnant sur toutes les périodes et avec toutes les paires de devises. Il peut également être utilisé pour le Forex. Caractéristiques principales : Expiration : Par défaut, réglé sur 1 bougie, mais les utilisateurs peuvent ajuster la période entre 1 et 3 bougies dans les paramètres. Trading basé sur la tendance : L'indicateur génère des signaux en fonction de la tendance actuelle. Signaux : Avant la clôture de la boug
FREE
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Experts
Scalper EURUSD Expert Advisor de scalping pour la paire de devises EURUSD Description des paramètres du EA Paramètres principaux de trading TakeProfit (170) – Taille du take-profit en points. StopLoss (80) – Taille du stop-loss en points. TrailingStop (5) – Valeur du trailing-stop en points. cSeconds (2) – Intervalle entre les vérifications de signaux (en secondes). MinPriceShot (20) – Mouvement minimum de prix requis pour l'entrée (en points). MaxOrdersCount (10) – Nombre maximum d'ordres ouver
Turbo ATR Scalper
Roman Lomaev
Experts
Guide d'Utilisation du Turbo ATR Scalper Paramètres Principaux Paramètre Valeur par Défaut Description Période du Canal 30 Période pour le calcul du canal de trading Lot Automatique true Calcul automatique de la taille de position Lot Fixe 0.2 Taille de trade fixe Risque 10% Pourcentage de risque du compte Ordres Max 10 Nombre maximum de trades ouverts Période ATR 3 Période de l'indicateur de volatilité Multiplicateur SL 45.0 Coefficient de Stop Loss Multiplicateur TS 0.5 Coefficient de Trail
FREE
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary Scalper 6 – Un puissant indicateur pour les options binaires sur MT4 Binary Scalper 6 est un outil avancé pour l'analyse des tendances et le trading d'options binaires sur MetaTrader 4 (MT4) . Conçu pour les traders de tous niveaux, il offre des signaux clairs et des statistiques détaillées. Caractéristiques principales : Détection des tendances : Identifie précisément les marchés en tendance pour guider les traders. Compatible avec toutes les paires de devises : Permet de trader sur les
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Experts
L’expert est un scalper conçu pour fonctionner sur le timeframe M1. Le scalping est une stratégie où les trades sont ouverts et fermés dans un court laps de temps, souvent dans le but de réaliser des profits à partir de petites fluctuations de prix. Recommandations d’utilisation : Broker :   Choisissez un broker avec une exécution rapide des ordres. Ceci est crucial pour le scalping. Tests :   Avant d’utiliser sur un compte réel, testez l’expert sur un compte démo ou dans le Testeur de Stratégie
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
Experts
Scalper EA M1 – Expert Advisor de Scalping pour M1 Scalper EA M1 est un Expert Advisor conçu pour le M1 , exploitant de petites fluctuations de prix. Recommandations d'utilisation Courtier : Choisissez un courtier avec une exécution rapide – crucial pour le scalping. Tests : Testez-le sur un compte démo ou avec le Strategy Tester avant de l’utiliser en réel. VPS : Un VPS à faible latence est recommandé pour minimiser les retards d’exécution. Unité de temps : M1. Conditions op
Signal Alert
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur SignalAlert est un outil permettant de suivre les signaux d'achat et de vente d'un autre indicateur et d'envoyer une alerte sonore lorsqu'un signal se déclenche. SignalAlert est utile pour réagir rapidement aux signaux d'indicateurs tels que Binary Sixty Scalping. Paramètres de l'indicateur: IndicatorName – Le nom de l'indicateur dont SignalAlert doit lire les signaux. Entrez le nom exact, par exemple, « Binary Sixty Scalping », afin que SignalAlert suive ses signaux. BuyBuffer – Le
FREE
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
Experts
Cet EA est conçu   exclusivement pour le graphique M1 (1 minute)   et ouvre des ordres lorsque le prix se déplace d’au moins   MinPriceShot   points dans une période spécifiée ( cSeconds ). L'EA peut utiliser soit   un lot fixe (FixedLotSize) , soit   un calcul automatique du lot (LotsOptimized()) . Une fois une position ouverte, l'EA la gère avec :   Take Profit   – verrouille les gains.   Stop Loss   – limite les pertes.   Trailing Stop   – ajuste automatiquement le Stop Loss pour protég
Fisher SC
Roman Lomaev
Indicateurs
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A One of the best arrow indicators for Binary Options, which can also be used in the Forex market. Any time frame from M1 to MN, any currency pair, can also be used on stocks - the indicator is universal. Expiration from 1 to 5 candles. Displays traffic statistics on a graph. The indicator gives signals along th
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitaires
Objectif: Ouvre automatiquement les graphiques de tous les symboles du Market Watch avec le modèle default.tpl sur le timeframe actuel (TF) , en fermant tous les autres graphiques (sauf l’actif). Idéal pour analyser rapidement plusieurs instruments sans effort manuel! Fonctionnalités: Automatisation: Ouvre des dizaines de graphiques en un clic. Sécurité: Ferme les graphiques inutiles, en conservant l’actif. Flexibilité: Utilise votre modèle default.tpl (configurez-le à l’avance!).
FREE
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Utilitaires
CloseAllChartsExceptCurrent — Script Intelligent pour MetaTrader 5 Description: Fatigué de fermer manuellement des dizaines de graphiques sur MT5 ? CloseAllChartsExceptCurrent s’en charge ! Le script ferme tous les graphiques sauf celui en cours. Idéal pour les traders appréciant la rapidité. Avantages Clés: Automatisation — fermez les graphiques inutiles en un clic. Gain de Temps — fini le changement d’onglets. Concentration Maximale — gardez uniquement l’essentiel. Installatio
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
Experts
Grail Scalper EA – Expert Advisor de Scalping Automatisé Grail Scalper EA est un outil de trading puissant qui combine des algorithmes avancés avec une gestion intelligente des risques. Conçu pour les traders débutants comme avancés, il analyse le marché en temps réel pour offrir des entrées optimales et une gestion efficace des positions. Paramètres de configuration: Paramètre Description dist1/dist2 Périodes de calcul du signal (par défaut: 14/21) Lots Taille de lot fixe (ex: 0.01) StopLoss
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
Experts
Cet EA est conçu   exclusivement pour le graphique M1 (1 minute)   et ouvre des ordres lorsque le prix se déplace d’au moins   MinPriceShot   points dans une période spécifiée ( cSeconds ). L'EA peut utiliser soit   un lot fixe (FixedLotSize) , soit   un calcul automatique du lot (LotsOptimized()) . Une fois une position ouverte, l'EA la gère avec :   Take Profit   – verrouille les gains.   Stop Loss   – limite les pertes.   Trailing Stop   – ajuste automatiquement le Stop Loss pour protég
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
Indicateurs
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A  Binary Scalper 7 is a powerful tool designed to identify and predict the next candle, allowing traders to make informed decisions when trading binary options. This indicator works on any time frame and with any expiration, making it a versatile and reliable tool for traders of all levels. How it works: The
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indicateurs
Binary Sixty Scalping – Indicateur pour options binaires sur MT4 Binary Sixty Scalping est un indicateur pour la plateforme MT4, conçu spécifiquement pour le trading d'options binaires. Il fonctionne sur toutes les unités de temps, mais pour plus de précision, il est recommandé d'utiliser M5 ou plus. Cet indicateur est compatible avec toutes les paires de devises, ce qui le rend adaptable à divers marchés. Caractéristiques principales : Expiration par défaut – 1 bougie , modifiable dans les par
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary DUNKS est un outil conçu pour le trading d'options binaires, optimisé pour des unités de temps de M5 et plus . Cet indicateur fonctionne avec toutes les paires de devises et aide à identifier des points d'entrée potentiels sur le marché. Caractéristiques Principales Expiration : Paramètre par défaut de 1 bougie , ajustable dans les paramètres de l'indicateur. Signaux : L'indicateur génère des flèches : Flèche rouge — Signal de vente. Flèche bleue — Signal d'achat. Les signaux sont
Binary Crater
Roman Lomaev
Indicateurs
Le cratère binaire est un indicateur puissant et polyvalent pour MetaTrader 4, conçu spécifiquement pour le trading d'options binaires. Il fonctionne efficacement sur n'importe quelle période et avec n'importe quelle paire de devises, ce qui en fait un outil extrêmement flexible pour les traders. Principales caractéristiques : Analyse des tendances : l'indicateur détermine automatiquement la tendance actuelle du marché, ce qui aide les traders à effectuer des transactions dans le sens de la t
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary 6 Semafor est un indicateur d'options binaires universel pour MetaTrader 4. -Fonctionne sur n'importe quelle période et paire de devises -Détection précise du point d'entrée -Le signal apparaît sur le graphique avant la fermeture de la bougie actuelle -Expiration 1 bougie -Flèches tampon pour l'entrée -Afficher les statistiques pour l'actif actuel  Résultats des tests : L'indicateur a passé des tests avec des rendements impressionnants, démontrant son efficacité dans diverses con
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary Cucle 6 est un oscillateur puissant pour le trading d'options binaires sur la plateforme MetaTrader 4. Il est conçu pour fonctionner sur des délais à partir de M5 et peut également être utilisé sur n'importe quelle paire de devises. L'indicateur Binary Cucle 6 fournit des signaux précis pour entrer dans une transaction sous la forme de flèches bleues et rouges qui apparaissent sur le graphique avant la fermeture de la bougie actuelle. Cela permet aux traders de prendre des
Binary super fx
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary Super FX pour MetaTrader 4 est un puissant oscillateur pour le trading d'options binaires. Il peut être utilisé sur n’importe quelle période et n’importe quelle paire de devises. L'indicateur Binary Super FX fournit des signaux d'entrée précis sous forme de flèches tampon avant la fermeture d'une bougie, avec une expiration de 1 bougie. Cela permet aux traders de prendre des décisions rapides et éclairées concernant l'entrée dans une transaction. Il est important de noter qu’avant d’ac
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary HalfTrend 6 est un puissant indicateur de tendance conçu pour le trading d'options binaires, fournissant des signaux d'achat et de vente précis. La date d'expiration n'est que d'une bougie, vous pouvez échanger à tout moment. L'indicateur Binary HalfTrend 6 analyse les tendances du marché et génère des signaux fiables sous forme de flèches sur le graphique pour un trading rentable. Avant de l'utiliser dans le trading en direct, je recommande de le tester sur un compte démo pour sélection
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary Magnus Scalping T3 est un indicateur d'options binaires qui fonctionne sur n'importe quelle période et avec n'importe quelle paire de devises. Utilise l'analyse de cluster pour identifier les points d'entrée et émet une alerte sous la forme d'une fenêtre contextuelle et d'une flèche tampon sur le graphique rouge ou bleu avant la fermeture de la bougie actuelle. Principales caractéristiques de l'indicateur : Fonctionne sur n'importe quelle période (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Prend en
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
Experts
The advisor is based on the "Forex Speedometer" strategy and is designed for trading based on tick speed changes in real-time. The advisor monitors the direction and frequency of ticks, opening trades when a set entry speed threshold is reached and closing trades when the tick speed falls below the defined exit threshold. Optimization Recommendations: It is recommended to optimize the advisor on the M1 timeframe to achieve precise tick speed tuning, as tick activity changes more quickly on lowe
Binary hma levels
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary HMA Levels pour MT4 est conçu spécifiquement pour les options binaires, mais convient également parfaitement au trading sur Forex. Il fonctionne à partir de niveaux, fournissant des signaux sous forme de flèches avant la fermeture de la bougie actuelle, en confirmant un rebond du prix à partir d'un niveau clé. Pour que l'indicateur fonctionne correctement, vous devez télécharger et installer le dossier "MQL5" dans le répertoire de votre terminal. Vous pouvez télécharger le do
Binary sf
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary SF pour les options binaires est conçu pour la plateforme de trading MetaTrader 4 et fournit des signaux sans redessin, ce qui en fait un outil fiable pour les traders. Il est adapté à tous les délais (de M1 à journalier) et est principalement utilisé pour le trading de tendance, aidant les traders à identifier les points d'entrée appropriés pour les trades à court et moyen terme. Principe de fonctionnement et signaux L'indicateur analyse le marché et génère des signaux sous
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
Indicateurs
L’indicateur "Binary Pin-Bar" pour MT4 est conçu pour le trading d’options binaires sur les périodes M1 et M5 et fonctionne avec toutes les paires de devises. Il génère des signaux d'entrée lorsqu'une bougie de type pin-bar forme un nouveau sommet (pour une tendance haussière) ou un nouveau creux (pour une tendance baissière). Fonctionnalités : Les signaux apparaissent sous forme de flèches tampons sur le graphique : une flèche bleue indique un signal d'achat (Buy) et une flèche rouge indique un
Binary exfish
Roman Lomaev
Indicateurs
Indicateur Binary exfish pour MT4 L'indicateur Binary exfish est conçu pour le trading d'options binaires sur les graphiques M1 et M5 . Il fonctionne avec toutes les paires de devises, analyse les tendances et affiche des signaux d'entrée sous forme de flèches sur le graphique : Flèche bleue — signal d'achat. Flèche rouge — signal de vente. Caractéristiques : Expiration par défaut : 1 bougie. Expiration ajustable : entre 1 et 3 bougies. Les signaux apparaissent avant la clôture de la bougie actu
Binary hh 6
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary HH 6 est conçu pour le trading d'options binaires et fonctionne sur les unités de temps M1 et M5 avec toutes les paires de devises. Il peut également être utilisé pour le trading Forex. Caractéristiques principales : Expiration : Par défaut, la période est réglée sur 1 bougie, mais vous pouvez la modifier dans les paramètres entre 1 et 3 bougies. Analyse de tendance : L'indicateur fonctionne avec la tendance et fournit des signaux sous forme de flèches sur le graphique : Flèc
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis