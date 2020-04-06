Turbo ATR Scalper
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.20
Guida all'Uso del Turbo ATR Scalper
🔹 Impostazioni predefinite funzionano bene su EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5)
📥 File modello ottimizzazione:
📌 Parametri Principali
|Parametro
|Valore Predefinito
|Descrizione
|Periodo Canale
|30
|Periodo per il calcolo del canale di trading
|Lotto Automatico
|true
|Calcolo automatico dimensione posizione
|Lotto Fisso
|0.2
|Dimensione fissa degli trade
|Rischio
|10%
|Percentuale di rischio del conto
|Ordini Massimi
|10
|Numero massimo di trade aperti
|Periodo ATR
|3
|Periodo dell'indicatore di volatilità
|Moltiplicatore SL
|45.0
|Coefficiente Stop Loss
|Moltiplicatore TS
|0.5
|Coefficiente Trailing Stop
|Passo TS
|10
|Passo minimo per trailing (punti)
|Spread Massimo
|2000
|Spread consentito (punti)
|Magic Number
|3626
|Numero identificativo dell'EA
|Statistiche
|false
|Visualizza statistiche sul grafico
|Colore
|clrWhite
|Colore testo statistiche
|Dimensione Font
|10
|Dimensione font statistiche
|Ritardo Segnale
|5 sec
|Finestra di accettazione segnale
⚙️ Impostazioni & Ottimizzazione
🔹 Impostazioni predefinite funzionano bene su EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5)
🔹 Opzioni di ottimizzazione:
-
Personalizzazione per coppie specifiche
-
Adattamento ai cambi di volatilità
📥 File modello ottimizzazione:
🔗 Scarica impostazioni ottimizzazione
🔧 Parametri Ottimizzabili
|Parametro
|Intervallo
|ATRMultiplierSL
|30-60
|ATRPeriod
|2-5
|TrailingStep
|5-20
⚠️ Importante:
-
Usa Algoritmo Genetico nel tester MT4
-
Testa le modifiche in demo prima del live
📊 Raccomandazioni di Trading
1️⃣ Tipo ContoIl mio broker: rbfxdirect.com · Tipo di conto: Prime
|Criterio
|Raccomandazione
|Tipo Conto
|ECN/RAW Spread
|Deposito Minimo
|$100+ (rischio 1-2% per trade)
2️⃣ Test
-
Qualità dati: 99%
-
Strumenti: Tickstory, QuantDataManager
-
Modalità test: Ogni Tick
3️⃣ Strumenti
|Parametro
|Raccomandazione
|Timeframe
|M5 (ottimale), M1
|Coppie
|EURUSD, USDJPY, XAUUSD
|Server
|VPS (consigliati AWS, DigitalOcean)
🚀 Processo di Implementazione:
-
Backtest → 2. Test demo (2-4 settimane) → 3. Trading reale