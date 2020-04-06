Turbo ATR Scalper

L'indicatore Binary HH 6 è progettato per il trading di opzioni binarie e funziona sui timeframe M1 e M5 con qualsiasi coppia di valute. Può essere utilizzato anche per il Forex. Caratteristiche principali: Scadenza: L'impostazione predefinita è 1 candela, ma è possibile regolare il periodo di scadenza da 1 a 3 candele nelle impostazioni. Analisi della tendenza: L'indicatore funziona seguendo il trend e fornisce segnali sotto forma di frecce nel grafico: Freccia blu – Segnale di acquisto. Frecci