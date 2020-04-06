Turbo ATR Scalper

Guida all'Uso del Turbo ATR Scalper

📌 Parametri Principali

Parametro Valore Predefinito Descrizione
Periodo Canale 30 Periodo per il calcolo del canale di trading
Lotto Automatico true Calcolo automatico dimensione posizione
Lotto Fisso 0.2 Dimensione fissa degli trade
Rischio 10% Percentuale di rischio del conto
Ordini Massimi 10 Numero massimo di trade aperti
Periodo ATR 3 Periodo dell'indicatore di volatilità
Moltiplicatore SL 45.0 Coefficiente Stop Loss
Moltiplicatore TS 0.5 Coefficiente Trailing Stop
Passo TS 10 Passo minimo per trailing (punti)
Spread Massimo 2000 Spread consentito (punti)
Magic Number 3626 Numero identificativo dell'EA
Statistiche false Visualizza statistiche sul grafico
Colore clrWhite Colore testo statistiche
Dimensione Font 10 Dimensione font statistiche
Ritardo Segnale 5 sec Finestra di accettazione segnale

⚙️ Impostazioni & Ottimizzazione

🔹 Impostazioni predefinite funzionano bene su EURUSD, USDJPY, GBPUSD (M5)
🔹 Opzioni di ottimizzazione:

  • Personalizzazione per coppie specifiche

  • Adattamento ai cambi di volatilità

📥 File modello ottimizzazione:
🔗 Scarica impostazioni ottimizzazione

🔧 Parametri Ottimizzabili

Parametro Intervallo
ATRMultiplierSL 30-60
ATRPeriod 2-5
TrailingStep 5-20

⚠️ Importante:

  • Usa Algoritmo Genetico nel tester MT4

  • Testa le modifiche in demo prima del live

📊 Raccomandazioni di Trading

1️⃣ Tipo Conto

Il mio broker: rbfxdirect.com · Tipo di conto: Prime
Criterio Raccomandazione
Tipo Conto ECN/RAW Spread
Deposito Minimo $100+ (rischio 1-2% per trade)

2️⃣ Test

  • Qualità dati: 99%

  • Strumenti: Tickstory, QuantDataManager

  • Modalità test:  Ogni Tick

3️⃣ Strumenti

Parametro Raccomandazione
Timeframe M5 (ottimale), M1
Coppie EURUSD, USDJPY, XAUUSD
Server VPS (consigliati AWS, DigitalOcean)

🚀 Processo di Implementazione:

  1. Backtest → 2. Test demo (2-4 settimane) → 3. Trading reale


Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
