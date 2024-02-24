Neon Shadow MT4

Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le impostazioni aggiornate vengono pubblicate quotidianamente sui nostri canali Telegram per mantenere la rilevanza del sistema a un livello elevato. In aggiunta, pubblichiamo consulenti redditizi che sono inizialmente addestrati sui dati di prezzo più recenti e successivamente verificati manualmente per liberarti dalla routine. I consulenti sono subito pronti a lavorare.

Questa è una versione semplificata del consulente a pagamento Neon Trade MT5.

