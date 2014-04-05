Scalping and Binary Signal Detector MT5

Appearance of a Signal - Su quale barra dare i segnali / 0 - il segnale potrebbe scomparire / 1 - il segnale non scomparirà.

- Su quale barra dare i segnali / 0 - il segnale potrebbe scomparire / 1 - il segnale non scomparirà. Trend Duration : aumenta la durata del trend.

: aumenta la durata del trend. Signal Frequency Reduction - Riduzione della frequenza dei segnali.

- Riduzione della frequenza dei segnali. Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilizza le notifiche quando vengono visualizzati i punti di segnale.

: utilizza le notifiche quando vengono visualizzati i punti di segnale. Sound file signal - File audio per segnali

- Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend.L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie.Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive.L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce.Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore).La comparsa di una barra gialla e di una freccia è un segnale di acquisto, le restanti barre sono il segnale di accompagnamento.lo stop loss è diversi punti sotto il minimo della candela precedente.La comparsa di una barra rossa e di una freccia è un segnale di vendita, le restanti barre sono il segnale di accompagnamento.lo stop loss è diversi punti sopra il massimo della candela precedente.Puoi chiudere una posizione dopo alcune candele, dopo aver ricevuto un movimento di prezzo, o dopo la comparsa di un segnale vuoto, quando il movimento direzionale si è fermato.