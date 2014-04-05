Scalping and Binary Signal Detector MT5
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 2 dicembre 2023
- Attivazioni: 10
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend.
L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie.
Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive.
L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce.
Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore).
Come utilizzarlo per il trading
La comparsa di una barra gialla e di una freccia è un segnale di acquisto, le restanti barre sono il segnale di accompagnamento.
lo stop loss è diversi punti sotto il minimo della candela precedente.
La comparsa di una barra rossa e di una freccia è un segnale di vendita, le restanti barre sono il segnale di accompagnamento.
lo stop loss è diversi punti sopra il massimo della candela precedente.
Puoi chiudere una posizione dopo alcune candele, dopo aver ricevuto un movimento di prezzo, o dopo la comparsa di un segnale vuoto, quando il movimento direzionale si è fermato.
Parametri di input
Parametri di input
- Appearance of a Signal - Su quale barra dare i segnali / 0 - il segnale potrebbe scomparire / 1 - il segnale non scomparirà.
- Trend Duration : aumenta la durata del trend.
- Signal Frequency Reduction - Riduzione della frequenza dei segnali.
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilizza le notifiche quando vengono visualizzati i punti di segnale.
- Sound file signal - File audio per segnali