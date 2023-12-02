Scalping and Binary Signal Detector MT5

Appearance of a Signal - Sur quelle barre donner des signaux / 0 - le signal peut disparaître / 1 - le signal ne disparaîtra pas.

- Sur quelle barre donner des signaux / 0 - le signal peut disparaître / 1 - le signal ne disparaîtra pas. Trend Duration – Augmente la durée de la tendance.

– Augmente la durée de la tendance. Signal Frequency Reduction – Réduit la fréquence des signaux.

– Réduit la fréquence des signaux. Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : Utiliser les notifications lorsque des points de signal apparaissent.

: Utiliser les notifications lorsque des points de signal apparaissent. Sound file signal - Fichier son pour signaux

- Indicateur de scalping qui donne des signaux directionnels pour l'ouverture de positions le long de la tendance.L'indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé pour le Forex et les options binaires.Le système d'algorithmes vous permet de reconnaître des mouvements de prix intenses sur plusieurs barres consécutives.L'indicateur fournit plusieurs types d'alertes pour les flèches.Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais (M5 ou supérieur recommandé).L'apparition d'une barre jaune et d'une flèche est un signal d'achat, les barres restantes sont l'accompagnement du signal.le stop loss est plusieurs points en dessous du plus bas de la bougie précédente.L'apparition d'une barre et d'une flèche rouges est un signal de vente, les barres restantes sont l'accompagnement du signal.le stop loss est plusieurs points au-dessus du plus haut de la bougie précédente.Vous pouvez clôturer une position après quelques bougies, après avoir reçu un mouvement de prix, ou après l'apparition d'un signal vide, lorsque le mouvement directionnel s'est arrêté.