TimeSetupMsc
실행 주문 발주 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후.
|
ulong TimeSetupMsc() const
값 반환
실행 주문 발주 시간(밀리초) : 1970년 1월 1일.
참고
내역 순서는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메서드를 사용하여 액세스 하기 위해 미리 선택해야 합니다.