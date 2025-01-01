MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoMagic OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Magic Ottiene l'ID dell'Expert Advisor, che ha eseguito l'affare. long Magic() const Valore di ritorno ID dell' Expert Advisor, che ha eseguito l'affare. Nota L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). EntryDescription PositionId