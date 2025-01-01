DocumentazioneSezioni
Ottiene l'ID dell'Expert Advisor, che ha eseguito l'affare.

long  Magic() const

Valore di ritorno

ID dell' Expert Advisor, che ha eseguito l'affare.

Nota

L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).