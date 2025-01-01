MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoOrder OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Order Ottiene in numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare. long Order() const Valore di ritorno Numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare. Nota L'affare dev'essere selezionato utilizzando i metodi Ticket (by ticket) o SelectByIndex (by index). CDealInfo Time