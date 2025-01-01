DocumentazioneSezioni
Ottiene in numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare.

long  Order() const

Valore di ritorno

Numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare.

Nota

L'affare dev'essere selezionato utilizzando i metodi Ticket (by ticket) o SelectByIndex (by index).