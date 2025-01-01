MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoSwap OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Swap Ottiene la quantità di swap quando la posizione viene chiusa. double Swap() const Valore di ritorno Quantità di swap quando la posizione viene chiusa. Nota L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). Commision Profit