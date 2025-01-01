DocumentazioneSezioni
Swap

Ottiene la quantità di swap quando la posizione viene chiusa.

double  Swap() const

Valore di ritorno

Quantità di swap quando la posizione viene chiusa.

Nota

L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).