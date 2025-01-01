MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoPositionId OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PositionId Ottiene l'ID della posizione, in cui è stato coinvolto l'affare. long PositionId() const Valore di ritorno ID della posizione, in cui è stato coinvolto l'affare. Nota L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). Magic Volume