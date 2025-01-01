MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoProfit OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Profit Ottiene il risultato finanziario dell'affare. double Profit() const Valore di ritorno Risultato finanziario dell'affare (in valuta di deposito). Nota L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). Swap Symbol