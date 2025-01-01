DocumentazioneSezioni
Ottiene il risultato finanziario dell'affare.

double  Profit() const

Valore di ritorno

Risultato finanziario dell'affare (in valuta di deposito).

Nota

L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).