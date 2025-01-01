- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoInteger
Ottiene il valore della specificata proprietà di tipo integer.
|
bool InfoInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà di tipo integer (valore dell'enumerazione ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER).
var
[out] Riferimento alla variabile di tipo long per piazare il risultato.
Valore di ritorno
true – in caso di successo, false – se impossibile ottenere il valore della proprietà.
Nota
L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).