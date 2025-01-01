DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoInfoString 

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo string, specificata.

bool  InfoString(
   ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING  prop_id,     // ID della proprietà
   string&                    var          // riferimento alla variabile
   ) const

Parametri

prop_id

[in]  ID della proprietà testuale (valore dell'enumerazione ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING).

var

[out]  Riferimento alla variabile di tipo stringa per piazzare il risultato.

Valore di ritorno

true – in caso di successo, false – se impossibile ottenere il valore della proprietà.

Nota

L'affare dovrebbe essere selezionato con i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).