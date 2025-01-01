MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCDealInfoTimeMsc OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeMsc Riceve l'orario dell' esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970. ulong TimeMsc() const Valore di ritorno L'orario di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970. Nota L'affare dovrebbe essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). Time DealType