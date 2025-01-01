DocumentazioneSezioni
MQL5 CDealInfo TimeMsc 

Riceve l'orario dell' esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeMsc() const

Valore di ritorno

L'orario di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

L'affare dovrebbe essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).