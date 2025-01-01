CopyTo

Copia tutti gli elementi di un set ordinato all'array specificato partendo dall'indice specificato.

int CopyTo(

T& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Parametri

&dst_array[]

[out] Un array nel quale verranno scritti gli elementi del set.

dst_start=0

[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.

Valore di ritorno

Restituisce il numero di elementi copiati.