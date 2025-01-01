DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedSet<T>CopyTo 

CopyTo

Copia tutti gli elementi di un set ordinato all'array specificato partendo dall'indice specificato.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // un array per la scrittura
   const int  dst_start=0      // l'indice d'inizio per la scrittura
   );

Parametri

&dst_array[]

[out] Un array nel quale verranno scritti gli elementi del set.

dst_start=0

[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.

Valore di ritorno

Restituisce il numero di elementi copiati.