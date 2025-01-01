DocumentazioneSezioni
Contains

Determina se il set ordinato contiene un elemento con il valore specificato.

bool Contains(
    item     // il valore di ricerca
   );

Parametri

item

[in]  Il valore cercato.

Valore di ritorno

Restituisce true se un elemento con il valore specificato si trova nel set, altrimenti false.