Fondamenti di Statistica

Cos'è la statistica? Ecco la definizione che si trova su Wikipedia: "La statistica è lo studio della raccolta, dell'organizzazione, dell'analisi, dell'interpretazione e della presentazione dei dati." (Statistiche). Questa definizione suggerisce tre componenti principali della statistica: raccolta, dati,misurazione e analisi. L'analisi dei dati sembra essere particolarmente utile per un trader, in quanto le informazioni ricevute sono fornite dal broker o tramite un terminale di trading e sono già misurate.

I trader moderni (per lo più) l’analisi tecnica per decidere se acquistare o vendere. Si occupano di statistiche praticamente in tutto ciò che fanno quando utilizzano un determinato indicatore o cercano di prevedere il livello dei prezzi per il prossimo periodo. In effetti, un grafico di fluttuazione dei prezzi rappresenta di per sé alcune statistiche di un'azione o di una valuta nel tempo. È quindi molto importante comprendere i principi di base delle statistiche alla base della maggior parte dei meccanismi che facilitano il processo decisionale per un trader.

Teoria e statistica della probabilità

Qualsiasi statistica è il risultato del cambiamento degli stati dell'oggetto che la genera. Consideriamo un grafico dei prezzi EURUSD su intervalli di tempo orari:





In questo caso, l'oggetto è la correlazione tra due valute, mentre le statistiche sono i loro prezzi in ogni momento. In che modo la correlazione tra due valute influisce sui loro prezzi? Perché abbiamo questo grafico dei prezzi e non uno diverso all'intervallo di tempo dato? Perché i prezzi attualmente stanno scendendo e non salendo? La risposta a queste domande è la parola "probabilità". Ogni oggetto, a seconda della probabilità, può assumere l'uno o l'altro valore.

Facciamo un semplice esperimento: prendi una moneta e lanciala un certo numero di volte, ogni volta registrando il risultato del lancio. Supponiamo di avere una moneta equa. Quindi la sua tabella può essere la seguente:

Risultato Probabilità Teste 0,5 Code 0,5

La tabella suggerisce che la moneta ha uguale probabile di dare testa o croce. Qualsiasi altro risultato non è possibile qui (l'atterraggio sul bordo della moneta è stato escluso a priori) in quanto la somma delle probabilità di tutti i possibili eventi deve essere uguale a uno.

Lancia la moneta 10 volte. Ora diamo un'occhiata ai risultati del lancio:

Risultato Numero Teste 8 Code 2

Perché abbiamo questi risultati se la moneta ha la stessa probabilità di atterrare su uno dei lati? La probabilità che la moneta atterri su uno dei lati è infatti uguale, il che tuttavia non significa che dopo pochi lanci la moneta atterrerà su un lato tante volte quante volte sull'altro lato. La probabilità mostra solo che in questo particolare tentativo (lancio) la moneta atterrerà come testa o in croce ed entrambi gli eventi hanno le stesse possibilità.

Lanciamo ora la moneta 100 volte. Otteniamo la nuova tabella dei risultati:

Risultato Numero Teste 53 Code 47

Come si può vedere, il numero di risultati non è di nuovo uguale. Tuttavia, da 53 a 47 è il risultato che dimostra le ipotesi di probabilità iniziali. La moneta è atterrata sulle teste in quasi tanti lanci quanti ne ha fatto sulle croci.

Ora facciamo lo stesso nell'ordine inverso. Supponiamo di avere una moneta, ma la probabilità di atterrare sui suoi lati è sconosciuta. Dobbiamo determinare se si tratta di una moneta equa, cioè una moneta per cui è altrettanto probabile che venga fuori testa o croce.

Prendiamo i dati del primo esperimento. Dividi il numero di risultati per lato per il numero totale di risultati. Otteniamo le seguenti probabilità:

Risultato Probabilità Teste 0,8 Code 0,2

Possiamo vedere che è molto difficile concludere dal primo esperimento che la moneta è giusta. Facciamo lo stesso per il secondo esperimento:

Risultato Numero Teste 0,53 Code 0,47



Avendo questi risultati a portata di mano, possiamo dire con un alto grado di precisione che questa è una moneta equa.

Questo semplice esempio ci consente di trarre una conclusione importante: maggiore è il numero di esperimenti, più accuratamente le proprietà dell'oggetto sono riflesse dalle statistiche generate dall'oggetto.

Pertanto, statistiche e probabilità sono inestricabilmente intrecciate. La statistica rappresenta i risultati sperimentali con un oggetto ed è direttamente dipendente dalla probabilità degli stati dell'oggetto. Al contrario, la probabilità degli stati dell'oggetto può essere stimata utilizzando le statistiche. Ecco dove si trova la sfida principale per un trader: avere dati sulle negoziazioni in un certo periodo di tempo (statistiche), prevedere il comportamento dei prezzi per il seguente periodo di tempo (probabilità) e sulla base di queste informazioni per prendere una decisione di acquisto o vendita .

Pertanto, tornando ai punti citati nell’Introduzione, è anche importante conoscere e comprendere la relazione tra statistica e probabilità, nonché avere conoscenza della valutazione del rischio e delle situazioni di rischio. Gli ultimi due sono tuttavia al di fuori dell'ambito di applicazione di questo articolo.



