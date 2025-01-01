DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Condizionale if-else 

If-Else Operatore Condizionale

L'operatore IF-ELSE viene utilizzato quando deve essere fatta una scelta. Formalmente, la sintassi è la seguente:

if (espressione)
    operatore1
else
    operatore2

Se l'espressione è vera, operatore1 viene eseguito ed il controllo viene dato all'operatore che segue operatore2 (operatore2 non viene eseguito). Se l'espressione è falsa, operatore2 viene eseguito.

La parte else dell'operatore if può essere omessa. Così, una divergenza può apparire in operatori if annidati con la parte else omessa. In questo caso, else indirizza al più vicino precedente operatore if nello stesso blocco che non ha la parte else.

Esempi:

//--- La parte else si riferisce alla seconda se l'operatore:
if(x>1)
   if(y==2) z=5;
else     z=6;
//--- La parte else si riferisce al primo se l'operatore:
if(x>l)
  {
   if(y==2) z=5;
  }
else        z=6;
//--- Operatori nidificati
if(x=='a')
  {
   y=1;
  }
else if(x=='b')
  {
   y=2;
   z=3;
  }
else if(x=='c')
  {   
   y=4;
  }
else Print("ERROR");

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti