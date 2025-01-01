- Operatore Composto
If-Else Operatore Condizionale
L'operatore IF-ELSE viene utilizzato quando deve essere fatta una scelta. Formalmente, la sintassi è la seguente:
|
if (espressione)
Se l'espressione è vera, operatore1 viene eseguito ed il controllo viene dato all'operatore che segue operatore2 (operatore2 non viene eseguito). Se l'espressione è falsa, operatore2 viene eseguito.
La parte else dell'operatore if può essere omessa. Così, una divergenza può apparire in operatori if annidati con la parte else omessa. In questo caso, else indirizza al più vicino precedente operatore if nello stesso blocco che non ha la parte else.
Esempi:
|
//--- La parte else si riferisce alla seconda se l'operatore:
