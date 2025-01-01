Operazioni Aritmetiche

Operazioni aritmetiche includono operazioni di addizione e moltiplicazione:

Somma delle variabili i = j + 2;

Differenza delle variabili i = j - 3;

Modifica del segno x = -x;

Prodotto delle variabili z = 3 * x;

Divisione quoziente i = j / 5;

Il resto della divisione minutes = time % 60;

Aggiunge 1 al valore della variabile i++;

Aggiunge 1 al valore della variabile ++i;

Sottrae 1 dal valore della variabile k--;

Sottrae 1 dal valore della variabile --k;

Le operazioni di incremento e decremento sono applicate solo alle variabili, non possono essere applicate alle costanti. I prefissi incremento (++i) e decremento (--k) vengono applicati a destra variabile, giusto prima che questa variabile venga utilizzata in un'espressione.

Post-incremento (i++) e post-decremento (k--) vengono applicati alla variabile, giusto dopo che questa vnga utilizzata in un'espressione.

Avviso importante

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Problemi computazionali possono verificarsi durante lo spostamento della suddetta espressione da un ambiente di programmazione ad un altro (per esempio, da Borland C++ ad MQL5). In generale, l'ordine dei calcoli dipende dall'implementazione del compilatore. In pratica, ci sono due modi per implementare il post-decremento (e post-incremento):

Il post-decremento (ed il post-incremento) viene applicato alla variabile dopo il calcolo dell'intera espressione. Il post-decremento (post-incremento) viene applicato alla variabile immediatamente all'operazione .

Attualmente per i calcoli è implementato in MQL5 il primo metodo di post-decremento (e di post-incremento). Ma anche conoscendo questa sua peculiarità, non è consigliabile sperimentare con il suo uso.

Esempi:

int a=3;

a++; // espressione valida

int b=(a++)*3; // espressione non valida

