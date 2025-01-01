- Espressioni
- Operazioni Aritmetiche
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni Booleani
- Operazioni bit per bit
- Altre Operazioni
- Regole di Precedenza
Operazioni Aritmetiche
Operazioni aritmetiche includono operazioni di addizione e moltiplicazione:
|
Somma delle variabili i = j + 2;
Le operazioni di incremento e decremento sono applicate solo alle variabili, non possono essere applicate alle costanti. I prefissi incremento (++i) e decremento (--k) vengono applicati a destra variabile, giusto prima che questa variabile venga utilizzata in un'espressione.
Post-incremento (i++) e post-decremento (k--) vengono applicati alla variabile, giusto dopo che questa vnga utilizzata in un'espressione.
Avviso importante
|
int i=5;
Problemi computazionali possono verificarsi durante lo spostamento della suddetta espressione da un ambiente di programmazione ad un altro (per esempio, da Borland C++ ad MQL5). In generale, l'ordine dei calcoli dipende dall'implementazione del compilatore. In pratica, ci sono due modi per implementare il post-decremento (e post-incremento):
- Il post-decremento (ed il post-incremento) viene applicato alla variabile dopo il calcolo dell'intera espressione.
- Il post-decremento (post-incremento) viene applicato alla variabile immediatamente all'operazione.
Attualmente per i calcoli è implementato in MQL5 il primo metodo di post-decremento (e di post-incremento). Ma anche conoscendo questa sua peculiarità, non è consigliabile sperimentare con il suo uso.
Esempi:
|
int a=3;
Vedi anche