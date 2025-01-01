DocumentazioneSezioni
Un operatore composto (un blocco) è costituito da uno o più operatori di qualsiasi tipo, racchiusi tra parentesi graffe {}. La parentesi graffa di chiusura non deve essere seguita da un punto e virgola (;).

Esempio:

if(x==0)
  {
   Print("invalid position x = ",x);
   return;
  }

