MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Composto
- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
Operatore Composto
Un operatore composto (un blocco) è costituito da uno o più operatori di qualsiasi tipo, racchiusi tra parentesi graffe {}. La parentesi graffa di chiusura non deve essere seguita da un punto e virgola (;).
Esempio:
|
if(x==0)
Vedi anche
Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti