Media delle Serie di Prezzi per i Calcoli Intermedi Senza Utilizzare Buffer Aggiuntivi

Introduzione



Nel mio articolo "I principi del calcolo economico degli indicatori" ho eseguito test abbastanza convincenti che dimostrano il fatto che non ogni singola chiamata di un indicatore personalizzato o tecnico in un codice è il modo più ottimale per eseguire calcoli intermedi in un indicatore sviluppato.

La velocità finale di esecuzione può sembrare molto più bassa, rispetto a quella che avremmo se posizionassimo il codice per i calcoli intermedi proprio nel nostro indicatore.

Questo tipo di approccio alla scrittura di un codice sarebbe molto interessante, se fosse abbastanza semplice. In effetti, sembra essere una grave complicazione di un codice con la descrizione di buffer aggiuntivi utilizzati per la memorizzazione di risultati intermedi di calcolo.

Nonostante la varietà di calcoli intermedi, i più necessari in essi sono diversi algoritmi di media. Nella maggior parte dei casi, per loro possiamo usare funzioni semplici e personalizzate dell'universo che semplificano significativamente il compito di scrivere tale codice. Il processo di creazione di queste funzioni e di lavoro con esse sarà descritto in questo articolo.





1. L'Idea Generale delle Funzioni di Media che Funzionano con Una Barra



L'approccio classico alla media su una barra corrente consiste in un buffer di indicatori intermedi che riempiamo con le informazioni richieste, quindi selezioniamo un intervallo di valori precedenti, che è uguale al periodo di media, e calcoliamo il valore medio.

La procedura di elaborazione di questa selezione è la seguente:

SmoothVar(bar) = Function(Var(bar - (n-1)), Var(bar - (n-2)), ......... Var(bar))

dove:

SmoothVar(bar) — parametro medio;

barra — numero di una barra per la quale viene eseguito il calcolo;

Var(bar - (n-1)) — parametri medi con uno spostamento su (n-1) barre;

n — numero di barre per la media.



Tale approccio alla media, nel nostro caso, porta alla comparsa di due cicli di calcolo. Nel primo ciclo, i dati vengono calcolati e inseriti in un buffer intermedio. Nel secondo ciclo, la media utilizzando un altro ciclo di ricerca aggiuntiva delle celle del buffer dell'indicatore viene eseguita sulla base della formula suggerita sopra. Questo calcolo sembrerà molto più semplice, se accumuliamo la selezione di dati intermedi all'interno della funzione stessa. In questo caso, la funzione di media sarà la seguente:

SmoothVar(bar) = Function(Var(bar), bar)

Un nuovo valore Var(bar) viene scritto per la selezione dei valori all'interno della funzione su una barra corrente e i valori di Var(bar - n) che diventano non necessari vengono eliminati dalla selezione. Con questo approccio, un codice di media sembra piuttosto banale e non richiede buffer di indicatori aggiuntivi. All'interno della funzione, l'array memorizza l'esatta quantità necessaria di dati necessari per il calcolo di una barra, non l'intera cronologia.

In questo caso, c'è anche un solo ciclo di calcolo dei dati. Va notato che per chiamare questa funzione di media su una barra corrente, dovresti prima chiamarla su tutte le barre precedenti!





2. La Media Classica come Esempio di Implementazione di una Funzione che Funziona con Una Barra

Tali funzioni di media dovrebbero contenere variabili che non devono perdere i loro valori tra le chiamate di tali funzioni. Inoltre, la media di tipo singolo con parametri diversi può essere utilizzata in un codice per molte volte; pertanto, per evitare un conflitto di utilizzo di risorse di memoria condivise, dovremmo implementare quelle funzioni come classi; ed è quello che ho fatto io.

Gli algoritmi della media classica sono descritti nella classe CMoving_Average:

class CMoving_Average : public CMovSeriesTools { public : double MASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, ENUM_MA_METHOD MA_Method, double series, uint bar, bool set ); double SMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double EMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, double Length, double series, uint bar, bool set ); double SMMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double LWMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); protected : double m_SeriesArray[]; int m_Size_, m_count, m_weight; double m_Moving, m_MOVING, m_Pr; double m_sum, m_SUM, m_lsum, m_LSUM; };

Questa classe deriva dalla classe base CMovSeriesTools che contiene ulteriori funzioni-metodi protetti e un controllo della correttezza del periodo delle medie mobili.

La classe base contiene un codice universale aggiuntivo che viene utilizzato in tutte le classi che suggerisco e non ha senso copiarlo per molte volte nelle classi derivate. Nelle attività applicate di utilizzo della media, i membri della classe protetta non vengono utilizzati in forma esplicita, quindi per il momento sospendiamo la loro panoramica.

La classe CMoving_Average è costituita da cinque funzioni di media di tipo singolo, i cui nomi parlano da soli e non hanno bisogno di essere descritte nel dettaglio.

La prima funzione MASeries() è una raccolta integrale di altre quattro funzioni che consentono di selezionare un algoritmo di media utilizzando il parametro MA_Method. Il codice degli algoritmi di media è ottimizzato per le massime prestazioni, ed è per questo che i principali parametri delle funzioni (Lunghezza, serie, barra) sono integrati con parametri aggiuntivi che iniziano con, prev_calculated, rates_total e set, il cui scopo è assolutamente identico alle variabili dell’indicatore con gli stessi nomi.



Il parametro 'set' imposta il flag di indicizzazione degli elementi di una serie di prezzi 'serie' nelle funzioni di media per essere lo stesso delle matrici di variabili.

Dovremmo considerare che tutte le funzioni di media di questa classe hanno il parametro Length fisso e non può essere modificato quando viene eseguito il codice del programma! La funzione EMASeries() della classe CMoving_Average ha questo parametro del tipo double!

Ora, come abbiamo familiarizzato con la classe CMoving_Average, possiamo iniziare a usarla negli indicatori. A tale scopo, utilizzando la direttiva #include aggiungi il contenuto del file MASeries_Cls.mqh nell'ambito globale al codice dell'indicatore che si sviluppa:

#include <MASeries_Cls.mqh>

È quindi necessario determinare il numero necessario di procedure della media nel codice dell'indicatore e quindi nella parte OnCalculate() (prima degli operatori di loop e delle parentesi graffe) dichiarare le variabili statiche della classe CMoving_Averagein base al numero richiesto di procedure della media. Deve esserci una variabile separata della classe e una cella separata nell’array della classe per ogni procedura di media.

static CMoving_Average MA1, MA2, MA3, MA4;

Le variabili della classe nella funzione OnCalculate() sono dichiarate statiche, perché i loro valori devono essere mantenuti tra le chiamate di questa funzione. Ora possiamo iniziare a lavorare con la media stessa. Ad esempio, mostrerò quattro procedure consecutive di media delle serie di prezzi - SMA / EMA / SMMA / LWMA (l'indicatore MAx4.mq5):



for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { ma1_ = MA1.MASeries(start1, prev_calculated, rates_total, Length1, MODE_SMA, price[bar], bar, false ); ma2_ = MA2.MASeries(start2, prev_calculated, rates_total, Length2, MODE_EMA, ma1_, bar, false ); ma3_ = MA3.MASeries(start3, prev_calculated, rates_total, Length3, MODE_SMMA, ma2_, bar, false ); ma4_ = MA4.MASeries(start4, prev_calculated, rates_total, Length4, MODE_LWMA, ma3_, bar, false ); MAx4[bar] = ma4_ + dPriceShift; }

Il risultato di ogni media precedente (esclusa l'ultima) viene utilizzato nell'algoritmo successivo della media e il risultato finale viene passato al buffer dell'indicatore.

Penso che la parte più cruciale di questo codice sia un'inizializzazione preliminare molto attenta delle variabili degli indici che mostrano l'inizio di barre affidabili. In questo caso, avrà il seguente aspetto:

start1 = 0 + begin; start2 = Length1 + begin; start3 = Length1 + begin; start4 = Length1 + Length3 + begin;

Si noti che in questa situazione, l'algoritmo LWMA della media è l'ultimo e non influisce su nulla; ma se non fosse l'ultimo, allora lo spostamento di inizio di informazioni affidabili sarebbe uguale a Length4+1, non Lenght4!

Voglio aggiungere, se non è chiaro dal codice precedente, da quale numero partono le informazioni affidabili, scegli un numero maggiore e poi diminuiscilo sperimentalmente se necessario.





3. Confronto dell'Indicatore Creato utilizzando le Classi con i suoi Analoghi che Utilizzano Indicatori Tecnici e Personalizzati



Sarebbe molto interessante confrontare le prestazioni dell'indicatore creato MAx4.mq5 con il suo identico analogo (iMAx4.mq5) che utilizza l'indicatore tecnico iMA().

Ebbene, non appena avremo deciso di eseguire il test, sarà ragionevole testare un altro indicatore (MAx3x1.mq5) simile a MAx4.mq5, ma questo avendo la prima media effettuata utilizzando la chiamata dell'indicatore tecnico iMA() e gli altri tre utilizzando la classe CMoving_Average. E non appena il set standard di indicatori del terminale client include l'indicatore Custom Moving Average.mq5, ho creato un altro indicatore analogo sulle sue basi a scopo di test (cMAx4.mq5).

Per la prossima analisi ho preparato per il test gli Expert Advisor: rispettivamente MAx4_Test.mq5, iMAx4_Test.mq5, MAx3x1_Test.mq5 e cMAx4_Test.mq5. Le condizioni per condurre tali test sono state descritte in dettaglio nell'articolo "I Principi del Calcolo Economico degli Indicatori". In questo articolo, non descriverò i dettagli del test, ma mostrerò i risultati finali dell'esecuzione di tutti e quattro gli Expert Advisor nello strategy tester degli ultimi 12 mesi su EURUSD Н4 con il modeling di ogni tick e il valore dei parametri di input “period” di tutti gli EA pari a 500.

I risultati peggiori nei nostri test vengono mostrati dall'indicatore che chiama gli indicatori personalizzati; pertanto, questa variante di scrittura di un codice può essere consigliata solo ai pigri! Naturalmente, un altro "leader" che arriva ultimo ma che si basa su chiamate di indicatori tecnici, ha risultati migliori, tuttavia, sono troppo lontani da un ideale.

Il vero leader dei test è l'indicatore che viene sviluppato utilizzando le classi!

L'ibrido che utilizza classi e indicatori tecnici ha preso il secondo posto, ma non succede sempre; se il tempo del test di un indicatore è importante allora è meglio controllare personalmente tali varianti per ogni situazione.

Panoramica delle Classi Implementate di Media

№ Algoritmo Nome della Classe Nome del File Spostamento dell'Inizio delle Barre Affidabili

Dopo Aver Applicato un Algoritmo Possibilità di Dynamic

Modifica della Lunghezza del Parametro 1 Media Classica CMoving_Average MASeries_Cls.mqh Lunghezza/0/Lunghezza/Lunghezza + 1 (SMA/EMA/SMMA/LWMA) no 2 Deviazione Standard CStdDeviation StdDevSeries_Cls.mqh Lunghezza no 3 JMA Smoothing CJJMA JJMASeries_Cls.mqh 30 Sì 4 T3 Smoothing CT3 T3Series_Cls.mqh 0 Sì 5 Ultralinear Smoothing CJurX JurXSeries_Cls.mqh 0 Sì 6 Smoothing di Tushar Chande CCMO CMOSeries_Cls.mqh Length + 1 no 7 Smoothing di Kaufman CAMA AMASeries_Cls.mqh Length + 3 no 8 Media Parabolica CParMA ParMASeries_Cls.mqh Lunghezza no 9 Velocità del Cambiamento CMomentum MomSeries_Cls.mqh Length + 1 no 10 Velocità di Modifica Normalizzata CnMomentum nMomSeries_Cls.mqh Length + 1 no 11 Tasso di Variazione CROC ROCSeries_Cls.mqh Length + 1 no

La classe CMoving_Average precedentemente descritta include cinque algoritmi di media.

La classe CCMO contiene algoritmi di media e dell’oscillatore.

Le altre classi includono singoli algoritmi di media. L'ideologia dell'uso di una qualsiasi delle classi suggerite è assolutamente la stessa della procedura di utilizzo della classe CMoving_Average sopra descritta. Il codice di tutti gli algoritmi della media (ad eccezione di quello parabolico) è ottimizzato per la massima velocità di esecuzione. Il codice della media parabolica non è stato ottimizzato a causa della complessità di questo processo. Gli ultimi tre algoritmi non rappresentano una media. Li ho aggiunti a causa della loro alta popolarità e compatibilità con i lavori di analisti tecnici popolari.

Per una più facile comprensione delle informazioni, sarebbe meglio rappresentare gli algoritmi di media in file .mqh separati; e per un uso pratico, la variante migliore è averli in un unico file.

Per l'utilizzo negli indicatori, tutte le classi suggerite vengono impacchettate nel singolo file SmoothAlgorithms.mqh. Inoltre, il file è integrato con le funzioni del file iPriceSeries.mqh. Solo la funzione PriceSeries() viene utilizzata negli esempi di questo articolo:

double PriceSeries ( uint applied_price, uint bar, const double & Open [], const double & Low [], const double & High [], const double & Close[] )

Questa funzione è destinata a lavorare con indicatori basati sull'utilizzo del secondo tipo di chiamata della funzione OnCalculate().

L'idea principale della creazione di questa funzione è quella di estendere l'insieme delle serie di tempi dei prezzi dell'enumerazione ENUM_APPLIED_PRICE con varianti personalizzate. La funzione restituisce il valore di una serie di timeserie di prezzo in base al suo numero che varia da 1 a 11.





4. Esempi Pratici di Implementazione di un Codice di Programma utilizzando le Classi della Media

Se è sufficiente mostrare un altro esempio di utilizzo delle altre classi, assicurarsi che tutto sia fatto allo stesso modo della media quadruplicata. Mostrerò una variante di implementazione della funzione OnCalculate() in un analogo dell'indicatore CCI utilizzando le classi CJJMA e CJurX (JCCX.mq5)

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < 0 ) return ( 0 ); double price_, jma, up_cci, dn_cci, up_jccx, dn_jccx, jccx; int first, bar; if (prev_calculated == 0 ) first = 0 ; else first = prev_calculated - 1 ; static CJurX Jur1, Jur2; static CJJMA JMA; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { price_ = PriceSeries(IPC, bar, open, low, high, close); jma = JMA.JJMASeries( 0 , prev_calculated, rates_total, 0 , JMAPhase, JMALength, price_, bar, false); up_cci = price_ - jma; dn_cci = MathAbs (up_cci); up_jccx = Jur1.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, up_cci, bar, false); dn_jccx = Jur2.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, dn_cci, bar, false); if (dn_jccx == 0 ) jccx = EMPTY_VALUE ; else { jccx = up_jccx / dn_jccx; if (jccx > + 1 )jccx = + 1 ; if (jccx < - 1 )jccx = - 1 ; } JCCX[bar] = jccx; } return (rates_total); }

Ma questa volta ho aggiunto le classi appropriate da un altro file sull'ambito globale nel codice dell'indicatore:

#include <SmoothAlgorithms.mqh>

Ora, vorrei avere la tua attenzione su un'altra cosa. Il problema è che un grande numero di indicatori può essere rappresentato come funzioni di una barra, che sono davvero comode da lavorare usando le classi.

Ad esempio, sarebbe interessante disegnare il canale di Bollinger sulla base della media mobile Vidya di Tushar Chande. In questo caso, vengono utilizzate due classi CCMO e CStdDeviation. Usando la prima classe, otteniamo il valore della media mobile VIDYA; e usando il secondo, calcoliamo il valore della deviazione standard della serie di prezzi per la media mobile.

Successivamente, usiamo questa deviazione per il calcolo del border superiore e inferiore del canale:

#include <SmoothAlgorithms.mqh> class CVidyaBands { public : double VidyaBandsSeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int CMO_period, double EMA_period, ENUM_MA_METHOD MA_Method, int BBLength, double deviation, double series, uint bar, bool set , double & DnMovSeries, double & MovSeries, double & UpMovSeries ) { MovSeries = m_VIDYA.VIDYASeries(begin, prev_calculated, rates_total, CMO_period, EMA_period, series, bar, set ); double StdDev = m_STD.StdDevSeries(begin+CMO_period+ 1 , prev_calculated, rates_total, BBLength, deviation, series, MovSeries, bar, set ); DnMovSeries = MovSeries - StdDev; UpMovSeries = MovSeries + StdDev; return (StdDev); } protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD; };

Quindi, abbiamo una classe semplice e ridotta!

Gli ultimi tre parametri di input della funzione VidyaBandsSeries() passano i valori necessari del canale attraverso un collegamento.

Vorrei sottolineare che in questo caso, non è possibile dichiarare le variabili delle classi all'interno della funzione VidyaBandsSeries() e renderle statiche, perché le variabili statiche nelle classi hanno un significato molto diverso. Ecco perché questa dichiarazione deve essere effettuata sull'ambito globale della classe:

protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD;

In un normale canale di Bollinger, il periodo di media della media mobile e il periodo di media del canale stesso sono sempre uguali.

In questa classe, ho separato questi parametri per darti più libertà (EMA_period e BBLength). L'indicatore stesso (VidyaBBands.mq5) realizzato sulla base di questa classe è così semplice nell'uso della classe CVidyaBands che non è necessario analizzare il suo codice nell'articolo.

Tali classi di funzioni dell’indicatore devono essere inserite in un file mqh separato. Ho inserito tali funzioni nel file IndicatorsAlgorithms.mqh.





5. Confronto delle Prestazioni di un Indicatore che Utilizza Classi con Uno che Non lo Fa



Prima di tutto, vorrei scoprire, come l'uso delle classi quando si scrive un codice di un indicatore diminuisce le sue prestazioni?



A tale scopo, il codice dell'indicatore JJMA.mq5 è stato scritto senza utilizzare le classi (JMA.mq5), quindi è stato testato nelle stesse condizioni del test precedente. I risultati finali dei test non hanno una grande differenza:

Naturalmente, ci sono alcuni costi aggiuntivi per l'utilizzo delle classi, ma non sono significativi rispetto ai vantaggi che forniscono.





6. Vantaggi dell'Utilizzo delle Classi della Media

Un vantaggio dell'utilizzo di questi algoritmi, che è davvero convincente, è che la sostituzione delle chiamate di indicatori tecnici e personalizzati porta ad un grande aumento delle prestazioni del codice sviluppato sopra descritto.

Un altro vantaggio pratico di tali classi è una grande comodità di usarle. Ad esempio, tutto ciò che è descritto nel popolare libro di William Blau "Momentum, Direction and Divergence " sembra essere un vero e proprio banco di prova per questo tipo di approccio alla scrittura di indicatori. Il codice degli indicatori risulta compresso al massimo, comprensibile e spesso costituito da un unico ciclo di ricalcolo delle barre.

Puoi facilmente sviluppare qualsiasi indicatore, classico o tecnico, utilizzando i metodi alternativi di media. Una varietà piuttosto ampia di algoritmi di media offre vaste possibilità per la creazione di sistemi di trading non tradizionali, spesso con un rilevamento precoce delle tendenze e un numero minore di falsi trigger.





7. Alcuni Consigli sull'Utilizzo degli Algoritmi di Media in un Codice Indicatore Specifico

Una rapida occhiata a qualsiasi indicatore sviluppato utilizzando diversi algoritmi di media descritti qui è sufficiente per capire quanto siano diversi quegli algoritmi.

Pertanto, sarebbe ragionevole supporre che non tutti gli algoritmi suggeriti siano ugualmente buoni in ogni situazione. Sebbene sarebbe difficile determinare un limite rigoroso di utilizzo dell'uno o dell'altro algoritmo, è possibile fornire alcuni consigli generali sul loro utilizzo.

Ad esempio, gli algoritmi di Tushar Chande e Kaufman sono destinati a determinare situazioni di tendenza e non sono adatti per un ulteriore smoothing allo scopo di filtrare il rumore. Pertanto, è meglio inserire serie di prezzi non elaborate o valori di indicatori senza fare la media di questi algoritmi. Ecco il risultato dell'elaborazione dei valori dell'indicatore Momentum utilizzando l'algoritmo di Kaufman (l'indicatore 4c_Momentum_AMA.mq5)

Penso che gli algoritmi della media classica non necessitino di raccomandazioni particolari. La loro area di applicazione è piuttosto ampia. Ovunque, dove vengono utilizzati questi algoritmi, è possibile utilizzare con successo i quattro algoritmi di sinistra (JMA, T3, ultra lineare e parabolico). Ecco un esempio dell'indicatore MACD in cui EMA e SMA sono sostituiti con la media JMA (l'indicatore JMACD.mq5):

Ed ecco il risultato della levigatura dell'indicatore calcolato invece di cambiare il suo algoritmo di media per una migliore qualità nel determinare la tendenza corrente (l'indicatore JMomentum.mq5):

Non è una sorpresa che il comportamento dei mercati cambi costantemente; pertanto, sarebbe ingenuo pensare di poter trovare l'unico e l'unico algoritmo ideale per una certa parte del mercato finanziario ora e per sempre! Ahimè! Niente in questo mondo dura per sempre! Tuttavia, per quanto mi riguarda ad esempio, in questo mercato in continua evoluzione uso spesso gli indicatori di tendenze a medio e veloce termine come JFATL.mq5 e J2JMA.mq5. Sono abbastanza soddisfatto delle previsioni sulla loro base.

Un'altra cosa che voglio aggiungere. Gli algoritmi di media sono riutilizzabili. Buoni risultati possono essere ottenuti applicando la media ripetuta a valori già medi. È un dato di fatto, in questo articolo ho iniziato ad analizzare il processo di disegno dell'indicatore da esso (l'indicatore MAx4.mq5).





8. L'idea Generale di Comporre il Codice degli Algoritmi di Media



E ora, alla fine dell'articolo, vorrei prestare la tua attenzione al meccanismo delle funzioni di media di se stesse.

Prima di tutto, la maggior parte degli algoritmi di media include array dinamici di variabili del tipo m_SeriesArray[] per memorizzare i valori del parametro di input 'series'.

Non appena vengono visualizzate le informazioni significative per il calcolo, è necessario allocare la memoria per tale array per una volta. Viene eseguito utilizzando la funzione SeriesArrayResize() della classe CMovSeriesTools.

if (bar==begin && !SeriesArrayResize( __FUNCTION__ , Length, m_SeriesArray, m_Size_)) return ( EMPTY_VALUE );

Quindi su ogni barra dovresti scrivere il valore corrente della serie di prezzi 'serie' al valore più vecchio dell'array e memorizzare il numero della sua posizione nella variabile m_count. Viene eseguito utilizzando la funzione Recount_ArrayZeroPos() della classe CMovSeriesTools.

Recount_ArrayZeroPos(m_count, Length_, prev_calculated, series, bar, m_SeriesArray);

E ora, se abbiamo bisogno di trovare un elemento con uno spostamento relativo all'elemento corrente, dovremmo usare la funzione Recount_ArrayNumber() della classe CMovSeriesTools:

for (iii= 1 ; iii<=Length; iii++, rrr--) { kkk = Recount_ArrayNumber(m_count, Length_, iii); m_sum += m_SeriesArray[kkk] * rrr; m_lsum += m_SeriesArray[kkk]; m_weight += iii; }

Di solito in tali situazioni, l'elemento più recente è scritto in una posizione zero e gli altri (tranne quello più vecchio) sono preliminarmente sovrascritti nelle posizioni successive a turno; tuttavia, non sta risparmiando le risorse del computer e l'approccio più complesso descritto sopra sembra essere più razionale!

Oltre agli algoritmi di media, i corpi di tali funzioni contengono le chiamate di funzioni utilizzate per determinare le posizioni delle barre relativamente all'inizio del calcolo delle barre:

if (BarCheck1(begin, bar, set )) return (EMPTY_VALUE);

il momento in cui ci sono informazioni sufficienti per l'inizializzazione iniziale delle variabili:

if (BarCheck2(begin, bar, set , Length))

e situazioni in cui l'ultima barra è chiusa:

if (BarCheck4(rates_total, bar, set ))

o non chiusa:

if (BarCheck5(rates_total, bar, set ))

Il primo controllo determina una situazione in cui non ci sono abbastanza barre per far funzionare la funzione di media e restituisce un risultato vuoto. Una volta superato con successo il secondo controllo e ci sono dati sufficienti per il primo calcolo, l'inizializzazione delle variabili viene eseguita per una volta. Due ultimi controlli sono necessari per la corretta elaborazione multipla dei valori sulla barra corrente non chiusa. L'ho già descritto nel mio articolo dedicato all'ottimizzazione di un codice di programma.

E ora qualche parola sull'ottimizzazione del codice di programma di tali funzioni per le massime prestazioni. Ad esempio, l'algoritmo SMA implica la media dei valori selezionati di un periodo di una serie di prezzi su ogni barra. Questi valori sono letteralmente sommati e divisi per il punto su ogni barra.

Ma la differenza tra la somma sulla barra precedente e la somma sulla barra corrente è che la prima viene sommata con il valore della serie di prezzi con uno spostamento su un periodo relativamente al periodo corrente e la seconda con il valore corrente. Pertanto, sarebbe molto razionale calcolare tale somma solo una volta durante l'inizializzazione delle funzioni, e quindi su ogni barra aggiungere solo nuovi valori della serie di prezzi a questa somma e sottrarre i valori più vecchi da esso. Questo è esattamente fatto in una funzione tale.





Conclusione

Suggerite nell'articolo, le implementazioni degli algoritmi di media utilizzando le classi sono semplici, di tipo singolo e universali, quindi non avrai problemi a studiarle.

Gli archivi allegati all'articolo contengono molti esempi per una più facile comprensione di questo approccio alla scrittura di codice di indicatori. Nell'archivio Include__en.zip tutte le classi sono distribuite in file. L'archivio Include_en.zip contiene solo due file che sono sufficienti per compilare tutti gli indicatori nell'archivio Indicatori.zip. Gli Expert Advisor per i test sono nell'archivio Experts.zip.



