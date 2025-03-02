Devises / VRDN
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.43 USD 0.19 (0.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRDN a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.25 et à un maximum de 19.81.
Suivez la dynamique Viridian Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VRDN Nouvelles
- BTIG réitère sa recommandation d’achat sur Viridian Therapeutic après la fin des recrutements
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
Range quotidien
19.25 19.81
Range Annuel
9.90 27.21
- Clôture Précédente
- 19.62
- Ouverture
- 19.70
- Bid
- 19.43
- Ask
- 19.73
- Plus Bas
- 19.25
- Plus Haut
- 19.81
- Volume
- 2.167 K
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- 5.77%
- Changement à 6 Mois
- 45.00%
- Changement Annuel
- -20.50%
20 septembre, samedi