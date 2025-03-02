KurseKategorien
Währungen / VRDN
Zurück zum Aktien

VRDN: Viridian Therapeutics Inc

19.43 USD 0.19 (0.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRDN hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.32 bis zu einem Hoch von 19.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Viridian Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRDN News

Tagesspanne
19.32 19.72
Jahresspanne
9.90 27.21
Vorheriger Schlusskurs
19.62
Eröffnung
19.70
Bid
19.43
Ask
19.73
Tief
19.32
Hoch
19.72
Volumen
53
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
5.77%
6-Monatsänderung
45.00%
Jahresänderung
-20.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K