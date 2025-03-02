Währungen / VRDN
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.43 USD 0.19 (0.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRDN hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.32 bis zu einem Hoch von 19.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viridian Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.32 19.72
Jahresspanne
9.90 27.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.62
- Eröffnung
- 19.70
- Bid
- 19.43
- Ask
- 19.73
- Tief
- 19.32
- Hoch
- 19.72
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- 5.77%
- 6-Monatsänderung
- 45.00%
- Jahresänderung
- -20.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K