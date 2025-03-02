货币 / VRDN
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
18.80 USD 0.14 (0.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRDN汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点18.58和高点19.08进行交易。
关注Viridian Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRDN新闻
- BTIG重申Viridian Therapeutic股票买入评级，临床试验完成招募
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
日范围
18.58 19.08
年范围
9.90 27.21
- 前一天收盘价
- 18.66
- 开盘价
- 18.71
- 卖价
- 18.80
- 买价
- 19.10
- 最低价
- 18.58
- 最高价
- 19.08
- 交易量
- 334
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- 40.30%
- 年变化
- -23.08%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值