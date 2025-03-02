Валюты / VRDN
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
18.66 USD 0.65 (3.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRDN за сегодня изменился на 3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.96, а максимальная — 18.85.
Следите за динамикой Viridian Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- BTIG подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Viridian Therapeutic после завершения набора участников в исследования
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
Дневной диапазон
17.96 18.85
Годовой диапазон
9.90 27.21
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 18.00
- Bid
- 18.66
- Ask
- 18.96
- Low
- 17.96
- High
- 18.85
- Объем
- 1.449 K
- Дневное изменение
- 3.61%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 39.25%
- Годовое изменение
- -23.65%
