VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.39 USD 0.77 (4.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRDN para hoje mudou para 4.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.59 e o mais alto foi 19.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Viridian Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VRDN Notícias
- BTIG reitera classificação de Compra para ações da Viridian Therapeutic com conclusão de recrutamento em testes
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
Faixa diária
18.59 19.45
Faixa anual
9.90 27.21
- Fechamento anterior
- 18.62
- Open
- 18.93
- Bid
- 19.39
- Ask
- 19.69
- Low
- 18.59
- High
- 19.45
- Volume
- 311
- Mudança diária
- 4.14%
- Mudança mensal
- 5.55%
- Mudança de 6 meses
- 44.70%
- Mudança anual
- -20.66%
