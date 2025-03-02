通貨 / VRDN
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.62 USD 1.00 (5.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRDNの今日の為替レートは、5.37%変化しました。日中、通貨は1あたり18.59の安値と19.66の高値で取引されました。
Viridian Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VRDN News
- BTIGがViridian Therapeuticの株式に対する買い推奨を維持、治験の登録完了
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
1日のレンジ
18.59 19.66
1年のレンジ
9.90 27.21
- 以前の終値
- 18.62
- 始値
- 18.93
- 買値
- 19.62
- 買値
- 19.92
- 安値
- 18.59
- 高値
- 19.66
- 出来高
- 983
- 1日の変化
- 5.37%
- 1ヶ月の変化
- 6.80%
- 6ヶ月の変化
- 46.42%
- 1年の変化
- -19.72%
