VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.43 USD 0.19 (0.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRDN ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.25 e ad un massimo di 19.81.
Segui le dinamiche di Viridian Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.25 19.81
Intervallo Annuale
9.90 27.21
- Chiusura Precedente
- 19.62
- Apertura
- 19.70
- Bid
- 19.43
- Ask
- 19.73
- Minimo
- 19.25
- Massimo
- 19.81
- Volume
- 2.167 K
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- 5.77%
- Variazione Semestrale
- 45.00%
- Variazione Annuale
- -20.50%
20 settembre, sabato