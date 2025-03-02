시세섹션
통화 / VRDN
주식로 돌아가기

VRDN: Viridian Therapeutics Inc

19.43 USD 0.19 (0.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VRDN 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.25이고 고가는 19.81이었습니다.

Viridian Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRDN News

일일 변동 비율
19.25 19.81
년간 변동
9.90 27.21
이전 종가
19.62
시가
19.70
Bid
19.43
Ask
19.73
저가
19.25
고가
19.81
볼륨
2.167 K
일일 변동
-0.97%
월 변동
5.77%
6개월 변동
45.00%
년간 변동율
-20.50%
20 9월, 토요일