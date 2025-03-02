Dövizler / VRDN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VRDN: Viridian Therapeutics Inc
19.43 USD 0.19 (0.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRDN fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.25 ve Yüksek fiyatı olarak 19.81 aralığında işlem gördü.
Viridian Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRDN haberleri
- BTIG, Viridian Therapeutic hissesi için Al tavsiyesini tekrarladı, denemeler kaydını tamamladı
- BTIG reiterates Buy rating on Viridian Therapeutic stock as trials complete enrollment
- Jefferies assumes coverage on Viridian stock with Buy rating on TED market potential
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- These Analysts Revise Their Forecasts On Viridian Therapeutics Following Q2 Results - Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)
- Viridian August 2025 slides: Phase 3 success positions BLA filing
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Viridian licenses thyroid eye disease treatments to Kissei in Japan
- Viridian Therapeutics: The Song Remains The Same (NASDAQ:VRDN)
- Barivion at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in TED Market
- Viridian Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Viridian Therapeutics to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- B.Riley maintains Viridian stock Neutral, $19 target
- Veligrotug shows sustained efficacy in thyroid eye disease trial
- Viridian Therapeutics shares fall as Q1 loss narrows, revenue beats
- Immunovant: TED Data Sets Stage For Batoclimab Regulatory Filings Going Forward (IMVT)
- Viridian Therapeutics: Positive Data In TED With A Strong Cash Position (NASDAQ:VRDN)
Günlük aralık
19.25 19.81
Yıllık aralık
9.90 27.21
- Önceki kapanış
- 19.62
- Açılış
- 19.70
- Satış
- 19.43
- Alış
- 19.73
- Düşük
- 19.25
- Yüksek
- 19.81
- Hacim
- 2.167 K
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- 5.77%
- 6 aylık değişim
- 45.00%
- Yıllık değişim
- -20.50%
21 Eylül, Pazar