Devises / MODD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MODD: Modular Medical Inc
0.76 USD 0.03 (4.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MODD a changé de 4.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.70 et à un maximum de 0.76.
Suivez la dynamique Modular Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODD Nouvelles
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Range quotidien
0.70 0.76
Range Annuel
0.63 2.40
- Clôture Précédente
- 0.73
- Ouverture
- 0.73
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Plus Bas
- 0.70
- Plus Haut
- 0.76
- Volume
- 130
- Changement quotidien
- 4.11%
- Changement Mensuel
- 10.14%
- Changement à 6 Mois
- -30.28%
- Changement Annuel
- -65.77%
20 septembre, samedi