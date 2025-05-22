Valute / MODD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MODD: Modular Medical Inc
0.76 USD 0.03 (4.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MODD ha avuto una variazione del 4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.70 e ad un massimo di 0.76.
Segui le dinamiche di Modular Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODD News
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Intervallo Giornaliero
0.70 0.76
Intervallo Annuale
0.63 2.40
- Chiusura Precedente
- 0.73
- Apertura
- 0.73
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Minimo
- 0.70
- Massimo
- 0.76
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- 4.11%
- Variazione Mensile
- 10.14%
- Variazione Semestrale
- -30.28%
- Variazione Annuale
- -65.77%
21 settembre, domenica