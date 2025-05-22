통화 / MODD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MODD: Modular Medical Inc
0.76 USD 0.03 (4.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MODD 환율이 오늘 4.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.70이고 고가는 0.76이었습니다.
Modular Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODD News
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
일일 변동 비율
0.70 0.76
년간 변동
0.63 2.40
- 이전 종가
- 0.73
- 시가
- 0.73
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- 저가
- 0.70
- 고가
- 0.76
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- 4.11%
- 월 변동
- 10.14%
- 6개월 변동
- -30.28%
- 년간 변동율
- -65.77%
20 9월, 토요일