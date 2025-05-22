Валюты / MODD
MODD: Modular Medical Inc
0.70 USD 0.05 (6.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MODD за сегодня изменился на -6.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.65, а максимальная — 0.74.
Следите за динамикой Modular Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MODD
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Дневной диапазон
0.65 0.74
Годовой диапазон
0.63 2.40
- Предыдущее закрытие
- 0.75
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.65
- High
- 0.74
- Объем
- 490
- Дневное изменение
- -6.67%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- -35.78%
- Годовое изменение
- -68.47%
