MODD: Modular Medical Inc
0.72 USD 0.01 (1.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MODD hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.70 bis zu einem Hoch von 0.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Modular Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODD News
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Tagesspanne
0.70 0.74
Jahresspanne
0.63 2.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.73
- Eröffnung
- 0.73
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Tief
- 0.70
- Hoch
- 0.74
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- -33.94%
- Jahresänderung
- -67.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K