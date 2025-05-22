Dövizler / MODD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MODD: Modular Medical Inc
0.76 USD 0.03 (4.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MODD fiyatı bugün 4.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.70 ve Yüksek fiyatı olarak 0.76 aralığında işlem gördü.
Modular Medical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODD haberleri
- Modular Medical receives IRB approval for next-gen insulin pump study
- Modular Medical completes clinical study of MODD1 insulin pump
- Modular Medical to Present Data from Study Examining Pump Delivery of a GLP-1R Agonist at the ADA 85th Scientific Sessions
- Modular Medical appoints Jeff Goldberg to board
- Registration Is Now Open For Tribe Public’s CEO Presentation and Q&A Webinar Event Titled "Making Diabetes Management Simpler: The New Era of Insulin Therapy" Featuring Modular Medical CEO - Wednesda
- Modular Medical to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Günlük aralık
0.70 0.76
Yıllık aralık
0.63 2.40
- Önceki kapanış
- 0.73
- Açılış
- 0.73
- Satış
- 0.76
- Alış
- 1.06
- Düşük
- 0.70
- Yüksek
- 0.76
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- 4.11%
- Aylık değişim
- 10.14%
- 6 aylık değişim
- -30.28%
- Yıllık değişim
- -65.77%
21 Eylül, Pazar