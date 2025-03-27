Devises / LXEH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares
2.82 USD 0.30 (11.90%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LXEH a changé de 11.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.51 et à un maximum de 2.85.
Suivez la dynamique Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXEH Nouvelles
- Look Out For These Stocks: QMMM, Cuprina, Pitanium, Mint - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Verint Systems Posts Downbeat Results, Joins Nio, General Motors And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA)
Range quotidien
2.51 2.85
Range Annuel
1.12 50.09
- Clôture Précédente
- 2.52
- Ouverture
- 2.56
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Plus Bas
- 2.51
- Plus Haut
- 2.85
- Volume
- 1.597 K
- Changement quotidien
- 11.90%
- Changement Mensuel
- 41.71%
- Changement à 6 Mois
- -86.49%
- Changement Annuel
- -25.59%
20 septembre, samedi