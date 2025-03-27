Moedas / LXEH
LXEH: Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares
2.43 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LXEH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.23 e o mais alto foi 2.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Lixiang Education Holding Co Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXEH Notícias
- Look Out For These Stocks: QMMM, Cuprina, Pitanium, Mint - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR)
- Obscure Chinese Stock Scams Dupe American Investors by the Thousands
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Verint Systems Posts Downbeat Results, Joins Nio, General Motors And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA)
Faixa diária
2.23 2.45
Faixa anual
1.12 50.09
- Fechamento anterior
- 2.43
- Open
- 2.43
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.23
- High
- 2.45
- Volume
- 835
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 22.11%
- Mudança de 6 meses
- -88.36%
- Mudança anual
- -35.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh